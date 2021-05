Georgina desvela el equipo en el que jugará Cristiano Ronaldo

Deportes

El futuro de Cristiano Ronaldo podría estar más cerca de aclararse de lo que se pensaba. El portugués tiene contrato en vigor con la Juventus por una temporada más, pero han sido numerosas las voces que han pedido su salida del club, que atraviesa importantes dificultades económicas y para el que no es fácil asumir un salario como el de Cristiano, que percibe 31 millones de euros anuales.

Massimo Mauro, exfutbolista de la Juventus, tiene claro que el futuro del club pasa por la marcha de Cristiano Ronaldo. “Creo que es fundamental que se vaya. Sería un tonto si cuestionara el valor del jugador, pero para la forma en que veo el futuro de la Juve, que es un proyecto basado en la contención de costes y un proyecto técnico, un jugador como Cristiano Ronaldo no tiene cabida. Por eso debería irse donde pueda ganar el dinero que gana, ya que no creo que esté dispuesto a reducir sus ingresos. Por su bien y el de la Juve creo que el portugués debería cambiar de equipo”, declaró Mauro a La Gazzetta dello Sport.

“Su presencia en el equipo en estos años ha confirmado lo que se sabía de él: es un gran goleador, pero también es un negocio, y los resultados esperados no han llegado. Ha ganado dos Ligas, pero no la Liga de Campeones, objetivos que la Juve podría haber conseguido incluso sin Cristiano Ronaldo. Personalmente, ha hecho su trabajo, ha estado a la altura de las expectativas, pero los resultados no han sido los esperados”, añadió Mauro.

La propia madre de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, ayudó a que todo se enredara un poco más al declarar, mientras celebraba el título de Liga del Sporting, que su hijo jugaría la próxima campaña en el equipo portugués, en cuya cantera se formó. “La próxima temporada jugará en Alvalade. Le convencerá para que vuelva”, dijo aquel día. El momento fue captado por una cámara de cadena TVI24.

Ahora es la pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, quien ha dado su versión de lo que ocurrirá. En las calles de Madrid, le preguntaron si Cristiano se quedaba o se marchaba de la Juventus y la respuesta de Georgina fue clara y contundente: “Se queda”.