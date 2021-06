Belén Esteban inicia una nueva batalla económica contra Jesulín

Más de dos décadas después de su separación del torero, Belén Esteban no pierde oportunidad para hacer reproches al padre de su hija desde su atalaya televisiva. Y eso a pesar de que, según cuenta, su hija Andrea le ha pedido en innumerables ocasiones que cese el “maltrato mediático” a su progenitor y que no hable de ella. La hermana de Julia Janeiro ya dejó claro con su mayoría de edad que no quería ser una figura pública y envió un comunicado, de acuerdo con su madre, para mantenerse alejada de los medios de comunicación.

Mientras que los medios han respetado el derecho de Andrea Janeiro a disfrutar de un cierto anonimato y no se le ha vuelto a fotografiar ni a dar información sobre ella, su propia madre la saca al ruedo mediático cada vez que lo considera. El derecho a la intimidad de Andrea Janeiro se lleva a rajatabla en Telecinco pero, en el programa en el que trabaja Belén Esteban, no tienen reparos en vapulear a su hermana, Julia Janeiro, quien acaba de cumplir la mayoría de edad.

Belén Esteban es una fuente inagotable de información sobre los Janeiro y, aunque es cierto que trata de controlar su verborrea para evitar conflictos con su hijo, no siempre se controla. Si hace unas semanas desveló que Jesulín de Ubrique se había reencontrado con sus dos hijas en Madrid, donde ambas viven actualmente, en ‘Viernes Deluxe’ ha vuelto a hablar sobre la relación del torero y sus hijas, criticando que Jesús dispense diferente trato a nivel afectivo y económico a las jóvenes.

Tras la última visita que Jesús y María José Campanario han hecho en Madrid a Julia Janeiro, la de San Blas ha estallado. Y es que la colaboradora ha descubierto que, la hija de su ex no vive en casa de su novio futbolista como se creía, sino que “vive en un piso de Jesús”. La hija menor de Jesulín de Ubrique, tras estudiar en Estados Unidos, se ha instalado en Madrid y a Belén no le ha hecho ninguna que su padre le haya puesto un piso.

Julia Janeiro, despixelada al cumplir 18 años

La colaboradora, muy enfadada y sin respetar el silencio que le ha implorado su hija ya que “si no lo digo, reviento”, ha reprochado a Jesulín que “si a una hija le das un piso, también tienes otra. Pues le das otro”. No es la primera vez que la Esteban ha acusado al padre de su hija de desentenderse económicamente de Andrea, sobre todo, a raíz de que Andrea se fuera a estudiar a Inglaterra y ha criticado que el torero no haya escatimado sufragando los estudios de Julia en Nueva York. Pero, según nos confirman fuentes próximas a María José Campanario, “el piso en el que vive Julia es de alquiler. Lo buscaron expresamente en una zona que le venía bien. Ella se está sacando el carnet de conducir y mejorando su inglés. El año que viene quiere empezar otra carrera y aún no saben si lo hará en la pública o en una universidad privada.”

Esto explicaría que el piso dónde actualmente vive Julia sea de alquiler, ya que dependiendo de en qué universidad decida estudiar, la hija de Jesús y María José Campanario, podría hacer una nueva mudanza.

Pero lo cierto es que Jesulín de Ubrique lleva pagando religiosamente desde el año 2000 la pensión de alimentos de su hija Andrea. Actualmente, el torero paga 1.200 euros para sufragar los gastos de Andrea Janeiro, una cantidad que Belén Esteban asegura que ha ahorrado para su hija desde entonces.

Aunque desconocemos si, ahora que Andrea Janeiro es mayor de edad, el torero ingresa en la cuenta de su primogénita la pensión de alimentos, esta elevada cantidad podría permitir a Andreíta independizarse de su madre ahora que está a punto de finalizar sus estudios de Comunicación en el Birmingham Metropolitan College (BMet). El coste de matrícula en esta universidad es de 10.000 euros, a lo que hay añadir el coste de vivienda, transporte y material escolar. Unos gastos anuales que se acercarían a los 25.000 euros y que, como es normal, deben pagar a medias sus progenitores.

A estos 1.200 euros que paga Jesulín desde que firmara el convenio regulador con Belén Esteban, se añaden otros gastos extraordinarios que habría abonado a lo largo de los años, tal y como revela su entorno. Se desconoce si, desde que Andrea se fuer a estudiar a Birmighan, el torero pasa más dinero para sus gastos aunque legalmente no está obligado a ello. Pero todo esto acabará en el momento, cada vez más cercano, en qué Andrea se independice económicamente y empiece a trabajar. A partir de ese momento, Jesulín de Ubrique no estará obligado a pasar ninguna pensión de alimentos. ¿Es por eso que Belén Esteban ha comenzado una nueva cruzada de carácter económico contra el padre de su única hija?