Hablamos, en exclusiva, con Diego Arrabal sobre los motivos de su salida de ‘Viva la vida’

Me encuentro con Diego Arrabal de manera casual en una terraza en Madrid: “¿Pero qué haces aquí?-le pregunto sorprendida al verle un viernes en Madrid ya que hace dos semanas que ha abandonado su trabajo como colaborador de Viva la Vida, espacio en el que ha colaborado durante los últimos cuatro años. Además, Diego está afincado en su Marbella natal, donde vive con su mujer y con su hijo.

Está con un amigo tomando una copa en el callejón de Piugcerdá, una de las calles más prolíficas de Madrid para su profesión, por la cantidad de famosos que pululan por allí. En esta callejuela en pleno corazón del barrio de Salamanca, repleta de restaurantes, se encuentran, a pocos metros, muchos de sus compañeros, cargados de cámaras y sin pasar desapercibidos. Diego, que nunca ha colgado las suyas, vive en un pulso permanente, transitando alegremente entre su propia relevancia mediática y las añoradas persecuciones a famosos por todo el mundo.

Diego Arrabal

La crisis que desde hace años sacude a los medios de comunicación, y que se ha agravado con el confinamiento, ha golpeado a los profesionales mejor pagados del sector: la prensa del corazón. Ahora que la pandemia remite, Diego regresa a sus orígenes y a su verdadera vocación: ejercer de paparazzo. Un trabajo incompatible con los platós, motivo por el que ha decidido despedirse de Mediaset y volver a ponerse de guardia. Sus teleobjetivos le esperan.

El fotógrafo malagueño reconoce que, tras su decisión de decir adiós al equipo de Viva la Vida, hay motivos económicos: “Con lo que pagan ahora en la tele no compensa. Ha estado bien durante el confinamiento pero ahora que empieza a animarse la gente a salir de viaje, no se puede compatibilizar trabajar como reportero gráfico con una silla que me obliga a estar los fines de semana en directo. Tengo mi agencia de prensa y, aunque nuestro sector también está muy tocado, tengo ganas de volver a trabajar como fotógrafo. Además tengo otros proyectos... ”

Tuit de Diego Arrabal

Desmiente así que su salida de “Viva la Vida” haya sido motivada por la censura a quienes no remen a favor de Rocío Carrasco y no niega que pueda volver a sentarse en el plató de Enma García. Aún así, no está de acuerdo en cómo se ha gestionado la denuncia pública de Rocío Carrasco en Telecinco. “Tú sabes como es esto-me dice-Todo vuelve. Hoy es Rocío Carrasco la que habla y mañana puede ser Antonio David el que esté sentado en un plató. Creo que todo esto se le puede dar la vuelta y tener graves consecuencias. Creo que se están equivocando no permitiendo la pluralidad. Pero yo no me ido por Rocío Carrasco y desde el programa me han pedido que no me vaya. Cualquier día puedo volver”.

De momento, mantiene el enigma sobre su nuevo proyecto, anunciado en sus redes sociales y del que no suelta prenda: “Sólo te puedo decir que es un proyecto relacionado con el mundo audiovisual. El 16 de junio haré la presentación”.