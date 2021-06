Hablamos con Antonio Montero sobre su salida de ‘Sálvame’: “Estoy dolido”

“Yo creo que Rocío Carrasco es mala madre”. Estas ocho palabras salieron muy caras a Antonio Montero, que tuvo que abandonar el plató de ‘Sálvame’ tras un enfrentamiento con Carlota Corredera por semejantes declaraciones. “Si se queda, yo me voy”, advirtió la presentadora a la dirección del programa. “Bueno, pues me voy. Se acabó. Esto no es un juego, ¿eh?”, espetó el periodista antes de salir del set más famoso de Mediaset. Ya han pasado siete días y desde entonces no ha regresado. La decisión no depende de él, según ha explicado a La Razón en exclusiva.

“Yo estoy bien y tranquilo. Estoy esperando a que me llamen”, desliza Antonio Montero a este periódico. El periodista aclara que la única razón por la que no ha vuelto a ‘Sálvame’ es porque no ha sido convocado. Sobre la mesa no hay ninguna fecha de regreso, aunque se sigue refiriendo al magacín como “el programa donde trabajo”. El tertuliano asume las consecuencias devenidas de su comentario sobre Rocío Carrasco, aunque reconoce que no se esperaba “que pudiera pasar esto. No pretendía ofender ni poner en apuros a nadie”, señala a este medio.

Antonio Montero y Carlota Corredera

Antonio Montero tiene clara cuál es la línea editorial de ‘Sálvame’ respecto a la serie documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, y acepta que no respetarla puede tener repercusiones. “Si trabajas en un medio, te tienes que adaptar a ese medio, y si haces ciertas cosas entiendo que puedes comprometer tu puesto de trabajo”, reflexiona el periodista madrileño. Se siente “dolido” por lo que el denomina como un “episodio desagradable”, pero no recrimina a ningún miembro del equipo su ausencia tan prolongada ¿y definitiva? en el programa de corazón más famoso de la pequeña pantalla: “No culpo a nadie, de verdad, no pasa nada. Asumo las consecuencias y ya está”.

Antonio Montero defiende a ‘Sálvame’

El tertuliano podría guardar rencor al programa o a varios de sus compañeros por lo que pasó hace una semana en el plató, pero nada más lejos de la realidad. Agradece a algunos colaboradores, cuyos nombres prefiere no revelar, que se pusieran en contacto con él para brindarle su apoyo, y se siente orgulloso de formar parte del equipo de ‘Sálvame’, un programa que define como “una obra de arte que pasará a la historia de la televisión”.

Antonio Montero es consciente de que podría haber perdido su puesto de trabajo en el formato de La fábrica de la tele, pero no se arrepiente de defender sus ideales a capa y espada: “Es lo que pienso, y lo que pienso lo digo. Saben cómo soy, soy muy vehemente”. Eso sí, el colaborador reconoce que le hubiera gustado “adaptarme a la situación” y morderse la lengua en más de una ocasión. Su tarea pendiente es aprender a saber cuándo callar, un reto muy complicado para un periodista de raza como él.

A lo largo de su conversación con La Razón, Antonio Montero recalca en varias ocasiones que su intención nunca ha sido cuestionar “el excelente trabajo” del equipo de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, y que sus declaraciones obedecen solo a una opinión personal que se ha formado a partir de datos e información que ha podido recopilar sobre el tema en todos sus años de carrera. Además, se desmarca de la postura de algunos compañeros de cadena que se han mostrado críticos con ‘Sálvame’ y han arremetido contra el programa por una presunta escasez de diversidad en los puntos de vista que se muestran sobre el drama de la hija de la Jurado. “Ellos si creen en la pluralidad, así que espero que me llamen, para mostrar la cara diferente”, concluye.