De Antonio Montero a Pau Donés: las noticias de corazón de este martes que no te puedes perder

En un mundo cada vez más ajetreado y sobreinformado, a veces resulta complicado rescatar las noticias más destacadas de la jornada del vasto mar de Internet. Por fortuna, La Razón recupera las últimas informaciones relativas al mundo del corazón que nadie se puede perder. La jornada de este martes 8 de junio ha estado marcada por la salida de Antonio Montero de ‘Sálvame’, que se produjo hace más de una semana. Este medio ha podido mantener una conversación con él al respecto, y el periodista ha dejado claro que no hay fecha de regreso sobre la mesa.

Antonio Montero en 'Aquellos maravillosos años'

Antonio Montero reconoce que la única razón por la que no ha vuelto al plató de Sálvame es porque no ha sido convocado. Se teme que su comentario sobre Rocío Carrasco haya podido “comprometer” su puesto de trabajo en el programa de corazón más famoso de la televisión, pero no se arrepiente de sus declaraciones: “Soy muy vehemente. Lo que pienso, lo digo”. Eso sí, el periodista no guarda rencor alguno al programa ni a ningún miembro del equipo. ¿Sonará por fin su teléfono para citarle de nuevo en el espacio de La fábrica de la tele?

La presentación de 'la camiseta de Pau', una iniciativa en colaboración con Correos para la lucha contra el Cáncer

Pau Donés ha sido el otro protagonista indiscutible del día de hoy. Mañana, 9 de junio, se cumple un año de su trágica muerte, pero su recuerdo sigue más vivo que nunca. ‘Vivir es urgente’ es la nueva campaña impulsada en memoria del vocalista de Jarabe de Palo y que pretende recaudar fondos para la investigación contra el cáncer. La iniciativa consiste en la venta de camisetas que llevan este lema impreso en su parte frontal y que se pueden conseguir en la tienda online de Correos. Su hermano Marc está detrás del diseño de la prenda: “Como si de una buena canción se tratara, Pau había sido capaz de concentrar en una sencilla frase todo su legado”, ha señalado.