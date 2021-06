Pitingo la lía en Twitter: el ZASCA a Gabriel Rufián

Amigo de Antonio David Flores desde hace muchos años, el nombre de Pitingo también salió a la palestra en el seno del clan Flores después de conocer que él y su mujer Vero serán los padrinos en la comunión de Lola, la hija de Olga Moreno y el ex guardia civil. El artista no dudó en confesar que aceptará “encantado” ser el padrino de “Lolilla, una niña pequeña que no tiene culpa de nada”. “Hay que arreglarse los mayores, la familia, no solo ellos. Toda la familia para vivir bien y ya está”, confesó. Unas declaraciones que por unos días le situaron en el centro de la polémica.

Cuando parecía que la calma había llegado de nuevo a la vida de Pitingo, una vez más, el cantante la lía en Twitter. No tiene pelos en la lengua y lo ha demostrado en varias ocasiones, es por eso que no dudó en pronunciarse acerca de la manifestación que tuvo lugar el pasado domingo en la plaza de Colón de Madrid, para protestar contra los indultos.

Gabriel Rufián llamó “narcosala” a la concentración, y Pitingo le respondió por redes sociales: “Gabriel Rufián llama “NARCOSALA " a la manifestación pacífica, manifestación emociónate y ejemplar en la plaza de Colón. Yo no voy a insultarle pues ETA foto, perdón, quise decir ESTA FOTO LO DICE TODO. VIVA ESPAÑA Y LA GENTE BUENA”.

Un “zasca” al político catalán que se ha convertido en viral en Twitter, convirtiendo así a Pitingo en Trending Topic.