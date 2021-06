Rocío Flores se va de concierto y habla públicamente tras la entrevista de su madre

Pasaban las 19:30h de este jueves cuando el Warner Music Station Príncipe Pío de Madrid comenzó a llenarse de algunos de los rostros conocidos más importantes de nuestro país. Desde representantes de la política como José Luis Martínez Almeida o Rocío Monasterio, a reclamos para la prensa del corazón como Ana María Aldón o Rocío Flores, pasando también por el empresario Colate Vallejo-Nágera o actores de la talla de Roberto Álvarez.

Colate Vallejo-Nágera, José Luis Martínez Almeida, Roberto Álvarez y Arancha de Benito en un montaje de La Razón

Todos ellos se concentraron en este teatro madrileño con un mismo fin: disfrutar del concierto del artista Pitingo. En el caso de la hija de Rocío Carrasco, que fue una de las primeras en aparecer en el photocall, manifestó a los medios de comunicación que allí se dieron cita que “Pitingo y su mujer la conocen casi desde que nació”, por lo que para los Flores el artista es casi como de la familia y por todos es sabida la estrecha relación que el cantante mantiene con Antonio David. Este es el primer acto público al que acude Rocío Flores, y ha coincidido con el final de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. La joven se mantiene en su línea y ha preferido no entrar a valorar la reciente entrevista de su madre para evitar así que sus palabras se malinterpreten o se cuestionen.

Rocío Flores y Ana María Aldón

Minutos después posaba para los medios Ana María Aldón, que llegó al recinto en compañía de su cuñada, Carmen Ortega. La hermana de su marido se animó a conceder declaraciones a la prensa aunque confesó que el interés mediático la pone “bastante nerviosa”. No es el caso de Ana María, quien ya es toda una experta en posados y en televisión. Radiante y rejuvenecida, explicó el motivo por el que Ortega Cano no había acudido a este evento, al que en un principio estaba convocado: “Mi marido no ha venido porque ha estado en el hospital y está descansando, pero está bien”. Manteniendo esa prudencia que le caracteriza, la colaboradora de ‘Viva la vida’ no ha querido mojarse sobre lo que realmente piensa de la entrevista de Rocío Carrasco. Tampoco tienen miedo en la familia por lo que esta pueda contar, pero Aldón sí ha querido dar un paso al frente en defensa de Gloria Camila a colación de las recientes declaraciones del alcalde de Chipiona en las que aseguró que “Rocío Jurado amaba a su hija a la que más porque era su sangre”. Es por eso que la mujer del torero ha deslizado de forma contundente que “Rocío Jurado tenía tres hijos y eso es una realidad”.

Rostros del mundo deportivo como el conocido entrenador Bernard Schuster o el comentarista Pipi Estrada también han querido hacer acto de presencia para acudir a la presentación de Gold Music Club, un espectáculo protagonizado por Pitingo y un gesto más de que la cultura sí es segura.