Kiko Rivera, TAJANTE: “Me la pela lo que digan los fans de mi madre”

Harto de los mensajes ofensivos que recibe en las redes sociales por parte de los “pantojistas” más incondicionales, Kiko Rivera les ha respondido con contundencia en Instagram: “me la pela lo que digáis los fans de IP”. Un mensaje corto pero más claro imposible. El primo de Anabel Pantoja está harto de los ataques de algunos de los seguidores más acérrimos de su madre.

Pasa de campañas y comentarios insidiosos, sigue a su “bola” y no cesa en su empeño de poner a su tío Agustín, y colateralmente a su madre, Isabel Pantoja, delante de un juez si así lo considera necesario. No está dispuesto a dejarse intimidar por los forofos de la tonadillera, ni le asustan ni le amedrentan, y si tiene que demandar a alguno, lo hará. Se lo ha dicho a uno de sus mejores amigos. Que no le toquen las narices, porque va a por todas. Nadie puede impedirle cumplir sus propósitos.

Huérfano de padre, y por lo que se ve, también de madre, Kiko apenas tiene relación con el resto de la familia materna. A su hermana Isa P apenas la ve, con su prima Anabel ha tenido más de un desencuentro televisivo, mejor se lleva con dos de sus hermanos, Francisco y Cayetano... Con el resto, distanciamiento geográfico y casi personal.

Por eso, los comentarios ofensivos de los “pantojistas” ni le duelen ni le ofenden. Así lo ha demostrado en sus redes sociales con una tajante contestación, que se traduce en una ignorancia total en la vida real. Cabe destacar que hace unos días el hijo de Isabel Pantoja mandó un mensaje para todos sus seguidores en el que aseguraba lo siguiente: “Querida familia virtual voy a desaparecer de las redes sociales un tiempo. Lo que viví ayer [refiriéndose a la entrevista del viernes] fue lamentable. Voy a centrar mis fuerzas en la música y en recuperarme porque no estoy al 100%, mentalmente hablando”, escribía junto a una imagen en negro. Parece que el disgusto le ha durado poco y este mismo lunes ha decidido volver al mundo digital.