La DRÁSTICA DECISIÓN de Kiko Rivera tras su bronca con Anabel Pantoja

Tras varios meses alejado de un plató de televisión, Kiko Rivera regresó a ‘Viernes Deluxe’ para aportar nuevos detalles sobre el conflicto que mantiene contra su madre desde hace más de medio año. El DJ explicó las razones que le habían llevado a demandar a su tío Agustín Pantoja y a citar a la tonadillera como testigo, aunque lo más comentado de la noche fue el brutal enfrentamiento que protagonizó con su prima Anabel Pantoja en pleno directo. Aunque en un principio la tertuliana de ‘Sálvame’ no quería intervenir en la entrevista, finalmente terminó apareciendo en el set del programa sin imaginar cómo terminaría la noche.

Una vez más, su primo le recriminó que no se posicionara en la guerra que tiene con Isabel Pantoja y que ni tan siquiera hubiera escuchado versión, a lo que Anabel Pantoja contestó que se trataba de una situación demasiado dolorosa para ella y que prefería mantenerse al margen. “Si no vas a entrar en esto, ¿qué coño haces aquí?”, espetó Kiko Rivera, cansado de que la tertuliana eludiera el tema de su conflicto con la tonadillera. La tensión fue creciendo por momentos hasta que la sobrinísima no pudo soportar la tensión y abandonó muy enfadada el plató de ‘Viernes Deluxe’.

Kiko Rivera y Anabel Pantoja en 'Viernes Deluxe'

Un día después, Anabel Pantoja ha confesado en ‘Socialité' que no encuentra del todo bien por el encontronazo que tuvo con su primo en pleno directo, pero no es ella la única que ha hecho examen de conciencia. Por lo visto, Kiko Rivera también ha reflexionado y ha tomado una drástica decisión tras su pelea con la tertuliana de ‘Sálvame’. “Querida familia virtual, voy a desaparecer de las redes sociales un tiempo”, ha anunciado a través de su cuenta de Instagram, antes de apuntar que “lo que viví ayer fue lamentable”.

Los planes de Kiko Rivera

Parece que el hijo de Isabel Pantoja se ha visto sobrepasado por la situación y prefiere desconectar de las redes sociales por un tiempo, un tiempo que ocupará para centrar todas sus fuerzas “en la música y en recuperarme porque no estoy al 100 % mentalmente hablando”. Además, Kiko Rivera ha pedido perdón a quien pudiera sentirse mal por lo que sucedió en su entrevista en ‘Viernes Deluxe’, refiriéndose quizás a su prima Anabel Pantoja. “Ayer me sentí incómodo, no sabía que iba a suceder nada de eso. Si los míos, los que me quieren, en algún momento se sintieron mal pido disculpas si no gustaron las cosas que dije, pero así es la vida y no siempre es de color de rosa”, ha añadido.

Por último, Kiko Rivera ha querido dejar claro que su desaparición de las plataformas de Internet será plena, incluyendo aquellas que utiliza para publicar entrevistas con otros rostros conocidos del panorama social. “Cuando digo redes sociales me refiero a todas, Twich incluido. Algún día volveremos más fuertes y siendo yo. Mientras tanto sean felices y cuídense mucho”, se ha despedido el hijo de la tonadillera hasta nuevo aviso.