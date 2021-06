Exclusiva: la solución de Isabel Pantoja para acabar con sus deudas -sin alquilar Cantora

Isabel Pantoja no gana para disgustos. El fracaso del programa en el que ejerce como jurado, ‘Top Star’, no es nada si lo comparamos con la delicada situación económica a la que se enfrenta en los últimos tiempos, tanto es así que ha decidido colgar el cartel de ‘se alquila’ en la puerta de Cantora para la celebración de bautizos, bodas o comuniones y así sacarle beneficio. Esta decisión la ha tomado por libre y sin contar con la aceptación de su hijo Kiko Rivera, quien posee un 47% de la finca, y con el que la artista mantiene una guerra mediática desde el pasado 2020. El dj manifestó recientemente serias intenciones de vender su parte y así “quitarse ese marrón de encima”. Su mujer, Irene Rosales, contó públicamente que ya tenía interesados para convertirse en posibles compradores.

Lo cierto es que Isabel Pantoja tiene una forma mucho más rápida y menos complicada para solventar todos los problemas que la rodean en la actualidad. Su ático de Fuengirola, que puso a la venta hace meses por 995.000 euros, no ha bajado de precio.

Interior del ático que tiene en propiedad Isabel Pantoja en Fuengirola

La Razón ha estado en la tarde de este lunes merodeando por esta zona de Fuengirola y ha hablado con Alberto, trabajador de la inmobiliaria Fuengirola States, ubicada justo en frente de donde la coplera tiene su ya famoso ático. El empleado desliza que “no entiende cómo Isabel Pantoja no ha querido bajar ni un euro del precio inicial de su ático” ya que “su precio de valor no supera los 500.000 euros y ella lo tiene al doble del precio de mercado”. Alberto ha puesto un ejemplo a este periódico para entender mejor las cosas: “Hace unos días vendí un ático a un futbolista danés situado al lado de la Plaza de la Constitución por 735.000 euros”. Viendo las fotografías de uno y de otro, no hay color. Y es que Isabel Pantoja ha inflado su precio porque piensa que “por ser quién es” logrará venderlo más fácilmente, pero no es así y el trabajador de la inmobiliaria explica el porqué: “La mayoría de los compradores de pisos en Fuengirola son extranjeros o inversores, y ellos no saben quién es Isabel Pantoja”. A juzgar por todos estos meses en los que su ático lleva a la venta por la friolera de 995.000 euros, parece que la tonadillera no tiene mucha prisa por tapar agujeros. O eso o las cosas o la realidad es muy diferente a la que se pinta.