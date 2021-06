Rocío Flores, ‘molesta’, habla claro sobre la última polémica de Olga Moreno en Honduras

Olga Moreno vuelve a estar en el punto de mira a raíz de que en la última gala su sinceridad se pusiera en tela de juicio. Durante el juego de recompensa los concursantes pusieron a prueba cuánto se conocían los unos a los otros a través de algunas frases que unos habían pronunciado a las espaldas de los otros, siendo la gran mayoría de ellas negativas. Lara Sajén descubrió cómo una de las frases que más le habían dolido había salido de la boca de alguno de sus compañeros allí presentes: “Prefiero tenerla como amiga que como enemiga”. Estas palabras han levantado la polémica, ya que fue la propia Olga Moreno quien las pronunció durante una conversación con Gianmarco Onestini hace algunas semanas.

Fue precisamente la mujer de Antonio David Flores la primera que mostró su sorpresa e indignación con este enunciado, y no reconoció en ningún momento que esa frase había salido de su propia boca. Pocos se han preguntado si, quizá, ella no recuerde haber pronunciado esas palabras. Directamente, y una vez más, se ha optado por el insulto y las críticas desafortunadas por parte de la gran mayoría.

Rocío Flores en el plató de Supervivientes

Eso sí, Rocío Flores ha querido manifestarse de nuevo sobre todo este asunto en ‘Tierra de Nadie’, presentado por Carlos Sobera: “Entiendo perfectamente que haya personas que le vean a esto una connotación negativa. En mi caso no es así, yo pienso que no se acuerda, y además es que a esa frase no le doy la importancia que se le está dando”. Marta López volvía a tender un puente a su gran amiga y aseguró que “Melyssa hizo lo mismo y no se la machaba así, pero con Olga se hace siempre y no es justo”, afirma a la vez que Alexia Rivas le da la razón. ¿Están siendo injustos con la concursante o se merece las críticas recibidas? ¿Dará la protagonista algún tipo de explicación cuando vea las imágenes?

Por el momento, Olga Moreno recibirá su mejor sorpresa la próxima semana con la presencia en la isla de Rosa, su hermana pequeña. Un soplo de aire fresco y vitalidad totalmente necesario teniendo en cuenta los duros momentos que atraviesa en la actualidad.

Olga Moreno y su hermana Rosa