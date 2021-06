‘Supervivientes’: la REACCIÓN de Olga Moreno al “¡No tiene coño!” de Rocío Carrasco

Gente

Una de las pruebas de la pasada noche en ‘Supervivientes’ consistía en acertar cuál de las cinco frases que le ponían a los concursantes habían sido dichas por alguno de sus compañeros. Dos de ellas eran verdad y las otras tres eran inventadas o dichas por otra persona.

Fue en este momento cuando Olga Moreno, la mujer de Antonio David Flores, leyó la famosa frase “¡No tiene coño! No lo tiene” pronunciada por Rocío Carrasco en el décimo capítulo de la docuserie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’.

Aquella frase se viralizó durante la emisión del documental y la dijo cuando habló sobre la vista judicial con Antonio David por la modificación de las medidas de la custodia de los niños: “Cuando me encuentro con mi hijo en el Juzgado, Olga le coge la cara al niño y empieza a darle besos y a volverle la cara para que no me vea. Cuando yo veo eso, me tiro a por ella”, dijo Rocío Carrasco en la docuserie.

No lo tiene #RocíoVerdad10 pic.twitter.com/OY3Wxz4yaG — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) May 12, 2021

En ‘Supervivientes’, Olga Moreno se echó a reír al leer la frase de Rociíto mientras miraba con incredulidad y extrañeza a sus compañeros. Aparentemente, Olga no identificó la frase, ni tampoco que la había dicho Rocío Carrasco: “El ‘no tiene coño, no lo tiene’ no sé de que va la historia, así que no lo creo”, dijo. La parte positiva para ella es que acertó las dos frases que habían dicho sus compañeros sobre ella (“Está siempre a la defensiva” y “Me veo en la final con ella”) y ganó un pepito.

Lara Sajen, decepcionada con una de sus frases y Olga Moreno oculta que la había dicho ella

Lara Sajen se llevó una decepción cuando descubrió que la frase “Prefiero tenerla de amiga que de enemiga” la había dicho uno de sus compañeros. Precisamente, fue Olga Moreno quien se lo dijo a Gianmarco en un momento en el que pensaba que las cámaras no le grababan.

“Está frase me toca la fibra”, dijo Lara Sajen. Lejos de delatarse, Olga Moreno hizo como si esa frase no fuese suya: “Es mejor tenerla cerca... Qué fuerte”, afirmó.