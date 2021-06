Javier Urra, sobre el “caso Rocío Carrasco”: “La fiscalía podría actuar, y no descarto que lo haga”

Doctor en Psicología, en Ciencias de la Salud y primer Defensor del Menor. Javier Urra, que fue nombrado Presidente de la Red Europea de Defensores el Menor en el año 1999, es toda una eminencia en la materia y no puede evitar involucrarse en todos los casos que trata a diario de padres e hijos con problemas. En esta ocasión, el protagonista ha hablado con La Razón sobre uno de los temas que más expectación y debate generar actualmente en la sociedad: el conflicto sin aparente arreglo que protagonizan Rocío Carrasco y su hija Rocío Flores. Desde que el pasado 2 de junio finalizase ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ muchos son los interrogantes que siguen sin tener respuesta sobre un tema que ha traspasado la barrera de la prensa del corazón, convirtiéndose en un reclamo para políticos y para miembros de las instituciones. En esta entrevista, Urra se muestra claro en lo que piensa sobre toda esta problemática. Pasen y lean.

- No sé cómo está viviendo usted las críticas recibidas a raíz de la emisión del documental de Rocío Carrasco

Cuando me hacen una crítica, la acepto. Lo que ya no acepto son criticas a la institución cuando no es merecedora de ello. Eso es lo que ha ocurrido con Rocío Carrasco y la Institución del Menor. Hace unas semanas mandé una carta pública en la que dije que sí intervinimos y mucho en ese tema. Ahora todo está judicializado y no podemos hacer nada. Conozco todo el caso pero no se puede hablar de él.

- Esa carta fue clave para entender muchas cosas

En su momento hicimos lo que teníamos que hacer. Lo que decimos en la carta abierta es que hay que tener mucho cuidado en estos temas porque se hace mucho daño. Primero por quien lo emite, segundo por los hijos, y porque hay cosas que tienen que quedar en el ámbito privado.

- Ahora Rocío Flores también está en televisión

De la televisión vive la madre, vive la hija y vive el padre. Todo se ha convertido en un espectáculo. Este programa de televisión no debería de existir porque atacan los temas mas profundos de las personas. Eso es un error. Le digo a la población española que no lo debe de consumir, y aunque lo vean, que sepan que eso van a las peores pulsiones de las personas. No se pueden hacer juicios de valor sin conocerlo todo a la perfección.

-Usted se pronunció hace dos meses sobre el tema de Rocío Carrasco y su hija mayor

A mí me llamaron por teléfono, di mi opinión y fue muy bien acogida. Hay una cosa que quiero decir, y es que cuando fui a un ‘Deluxe’ Belén Esteban se acercó a mí porque una amiga suya tiene un problema con su hijo. Conmigo fue muy cariñosa y se preocupó mucho por el tema.

-No sé cómo ve que la sentencia de Rocío Flores se haya hecho pública y la comidilla de muchas personas que lo usan como argumento para insultar y atacar

Hay que entender que ese tipo de programas llega a la emoción, no a la razón. Lo que no se puede hacer es hablar de un hijo con cosas que puedan atentar contra su integridad y su honor. La fiscalía podría intervenir, y no descarto que sí lo haga. Esto nunca debe de salir ni hacerse público.

- ¿Se puede entender o justificar el comportamiento de Rocío Flores en televisión en las últimas semanas?

- La fama es muy difícil de manejar. Una posibilidad que existe en el ser humano es mantenerse en silencio y en el anonimato. El hecho de que estén todos en este circo que se ha generado es muy peligroso. Cuando ellos quieran yo estaré encantado de reunirme con ellos en silencio para buscar soluciones reales a todos los problemas que tengan.

-Rocío Carrasco confesó que su intención era la de reabrir su caso contra Antonio David Flores

El creer que la televisión influye sobre la justicia es no entender nada. Es como si un meteorólogo intentase que el tiempo cambiara.

-Este tema está levantando muchas ampollas

Yo soy una de las 52 personas que ha participado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Cuando la justicia juzga y cuando hay siete jueces que no encuentran pruebas, uno tiene que tener confianza en la justicia. Hay que parar todo esto. Tocar en lo mas profundo y doloroso de las familias es muy atractivo pero no aporta nada bueno y saca el peor lado del ser humano.

-Rocío Carrasco tiene muchos defensores acérrimos

Hay que enseñarle a la sociedad a tener capacidad crítica, sino siempre será una sociedad que se mueve exclusivamente por las pasiones. La única cosa que me parece importante es que respeten las instituciones, y juzgar una cosa por lo que se ve en un documental es juzgar sin saber los datos reales.

- ¿Cree que existen intenciones de destruir a la otra parte?

No creo que se haya preparado para dañar a la otra parte, porque la parte mas dañada será ella. Se le volverá en contra, seguro. Otra cosa es que ella tenga su verdad y sufrimiento, que no lo niego. Pero esto se resuelve desde el cariño, el perdón y la mediación.