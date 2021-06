La consecuencia más INESPERADA del documental de Rocío Carrasco

Ya han pasado más de dos meses desde el estreno de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, la serie documental de la heredera universal de la Jurado, cuyo último episodio se emitió el pasado miércoles 2 de junio, culminando con una entrevista con la protagonista en pleno directo. Las consecuencias a este reportaje se siguen sucediendo y todo parece indicar que continuarán haciéndolo durante mucho tiempo. Los aludidos a lo largo de los trece capítulos ya han anunciado demandas y se prevén exclusivas e intervenciones en diferentes medios de comunicación con el fin de contestar a Rocío Carrasco.

Esto no ha hecho más que empezar, y la situación se recrudecerá todavía más en el momento en que se estrene la segunda parte de la serie documental, ‘En el nombre de Rocío’. El reportaje se ha convertido en todo un fenómeno social y ha abierto el debate acerca del tratamiento que los medios, especialmente los especializados en crónica social, hacen de los casos de violencia de género. Las reacciones van más allá de la esfera familiar de ‘la más grande’ y ha tenido repercusiones incluso políticas, puesto que algunos líderes como Irene Montero se han pronunciado públicamente sobre el testimonio de Carrasco. Incluso Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, se habría puesto en contacto con ella, tal y como reveló María Teresa Campos en la edición ‘Deluxe’ de ‘Sálvame’.

Rocío Carrasco, en Chipiona, durante la grabación de 'En el nombre de Rocío', la continuación de su docuserie

La influencia de la serie documental se refleja en diferentes ámbitos y sectores, incluido el musical. ‘Tout l’Univers’, la canción con la que Gjon’s Tears representó a Suiza en el Festival de la Canción de Eurovisión de 2021, fue elegida como tema principal de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, y alcanzó cotas de popularidad muy elevadas entre el público. ‘Voilà', la pieza que la francesa Barbara Pravi defendió en el mismo certamen del viejo continente, también tomó un papel muy relevante en diferentes partes del reportaje. Ambos artistas fueron invitados al plató para actuar en pleno directo y, casualidad o no, los dos consiguieron puestos muy envidiables en el concurso cuya final se celebró el pasado 22 de mayo.

Rocío Carrasco ‘resucita’ a Rocío Jurado

Pero, como no podía ser de otra forma, son los temas de ‘la más grande’ los que más relevancia han tomado en el transcurso de la serie documental. Cada uno de los episodios se ha titulado con el nombre de una de sus canciones, las cuales acompañan el relato de Rocío Carrasco a lo largo del reportaje. La inclusión de las piezas de Rocío Jurado ha servido para que el público más joven se familiarice con su obra, que hasta entonces era poco conocida en determinadas franjas de edad. “Yo antes no escuchaba a Rocío Jurado. Me sabía las típicas canciones por mi madre, pero ahora me he puesto a escucharla por el documental y me gusta. Hasta me salen sus canciones en Spotify”, cuenta a La Razón una mujer de 25 años.

Actuación de la cantante Rocío Jurado en Sevilla

Sus declaraciones se reflejan también en otros cientos de jóvenes que han descubierto a Rocío Jurado gracias a la serie documental de su hija. ‘La más grande’ vuelve a estar de moda, si es que alguna vez dejó de estarlo, y esta tendencia se traduce en nuevos ingresos para su heredera universal. Rocío Carrasco posee los royalties de su madre, así que cada nueva reproducción de alguna de sus canciones se convierte en más beneficios para ella. Un negocio redondo.