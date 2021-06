Antonio David reaparece públicamente para despedir a Mila Ximénez: “Me guardaré nuestra última conversación”

En la mañana de este miércoles saltaba a la luz la noticia del fallecimiento de Mila Ximénez a los 69 años tras no haber conseguido superar el cáncer de pulmón que padecía desde hace un año. El cuerpo de la periodista fue trasladado al Tanatorio de la M-30 y durante toda la tarde han pasado por allí a toda su familia, amigos y compañeros de profesión.

Antonio David Flores, amigo reconocido de Mila, ha sido uno de los muchos rostros conocidos que se han dado cita en la capital para darle el último adiós a la tertuliana. Recibido entre aplausos por parte de los curiosos que allí se encontraban y al grito de: “¡David estamos contigo!”, el marido de Olga Moreno ha compartido dos emotivas imágenes en sus redes sociales acompañadas de unas palabras que no han dejado indiferentes a sus seguidores.

“Así quiero recordarte. Riendo. 20 años desde que nos conocemos y aún no me hago a la idea de no volver a verte. Siempre tuve en tí un buen consejo, una mirada cómplice y una buena reflexión de cómo afrontar la vida. Siempre a mi lado, siempre conmigo, ¡cómo te voy a echar en falta amiga!. Guardaré en lo más profundo de mi corazón, nuestra última conversación. Me da fuerza cada día. Buen viaje Mila...❤” ha escrito Antonio David junto a dos fotografías en las que aparecen los dos juntos durante su paso por ‘GH VIP’.

Antonio David Flores en el Tanatorio de la M-30

Cabe recordar que ambos han sido grandes amigos y Mila Ximénez siempre ha sido uno de sus grandes apoyos en televisión, y es por eso que, después de dos meses, el ex guardia civil ha dado el paso al frente de volver a las redes sociales para rendir su pequeño homenaje a la fallecida.