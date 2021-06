El IRRECUPERABLE Poli Díaz vence por KO al ‘Potro de Vallecas’

En sus mejores tiempos en el mundo del boxeo, Poli Díaz llegó a dilapidar trescientos millones de las antiguas pesetas. Empezaron las juergas, las adicciones, los gastos innecesarios y las invitaciones a una mala llamada corte de amigos que se sacaron hasta el “hígado”. El admirado campeón de Europa se hundía a sí mismo en la indigencia. Sin dinero, sin amigos, sin apoyos, se refugiaba en un poblado madrileño de mal recuerdo, en el que se ganaba la vida vendiendo jeringuillas a otros que, como él, estaban sumidos en la drogadicción.

Reapareció presentando sus memorias, parecía recuperado, pero fue un falso espejismo. Ahora purga en prisión preventiva en Las Palmas por un supuesto delito de maltrato a su pareja actual.

La Policía Nacional detuvo Las Palmas de Gran Canaria al excampeón de Europa de boxeo Poli Díaz, acusado de haber dado una paliza a su pareja.

De ella, me cuentan fuentes de Unlimited Global Challengers, la promotora que, hasta ahora, confiaba recuperarle para los cuadriláteros en combates de exhibición, que “no es buena compañía, Poli no es un santo, pero Lola tampoco es la Virgen María. Y juntos son una olla en ebullición. Esa mujer le alejó de los entrenamientos en nuestro gimnasio de Madrid y le convenció para que se fueran a las Canarias. Era el principio del fin. En este sentido, Poli, el hombre, ha puesto KO al icónico ‘Potro de Vallecas’, uno de los mejores boxeadores españoles de todos los tiempos. Y sentimos no poder sacar adelante los proyectos deportivos que teníamos pensados para él. Se ha destrozado a sí mismo y a su futuro. No se deja ayudar…”.

A la denuncia actual, se unen otras del pasado por agresión que la Justicia tendrá que dilucidar. Le pueden caer años de cárcel si la sentencia es en su contra. Poli parece no darse cuenta de que está perdiendo el gran combate de su vida.