Massiel, CONTRA Irene Montero

La cantante Massiel, conocida por hablar sin tapujos, ha afirmado que “siempre he sido una mujer empoderada, no como esa ministra casada con un comunista que huele a rancio”, en alusión a Irene Montero.

La cantante, que hoy ha recogido el Premio a Toda una vida dedicada a la música que concede la Asociación de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes (IAE), ha expresado su total desacuerdo con el Ministerio de Igualdad, un departamento gubernamental que le “da risa”: “Todas las decisiones se toman para dar imagen. Porque defienden la transexualidad van de modernas. ¿De qué hablan? No se puede quitar humanidades para luego fomentar la demagogia de si tienes ‘pilila’ o vagina. La transformación del sexo sin la madurez necesaria es algo serio, pero estamos en la cultura de lo accesorio, todo lo que importa es el físico. Es el mercado de la carne, ¿cómo se puede hablar de igualdad en estas condiciones?”.

Además, la cantante, musa de la Transición, ha lanzado un dardo envenenado directametne a Montero: “Yo he sido siempre una mujer muy empoderada, no como esta ministra que tiene tres hijos y está casada con un señor que es comunista y huele a rancio, porque el comunismo no ha funcionado en ningún lugar del mundo”.

Además ha mirado con cierta nostalgia hacia los políticos del pasado, señalando que “ahora estamos en manos de analfabetos, gente que se inventa carreras y títulos. Me dan náuseas”.