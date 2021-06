María Pombo recibe la vacuna contra el Covid y le llueven las CRÍTICAS

Egos Famosos

Este mediodía María Pombo ha sido citada para recibir su primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, un momento histórico que la influencer ha querido compartir con todos sus seguidores. Tal era la emoción de María, que ha acudido al centro junto a su padre, quien se ha encargado de retransmitir para sus fans el momento en el que la enfermera le administraba la vacuna.

Pero lo que no sabía la influencer es que ese momento feliz se iba a empañar con una lluvia de críticas de sus seguidores que han creído que el motivo de esta citación eran sus más de dos millones de followers en Instagram. Algo que ha tenido que aclarar posteriormente en stories.

María Pombo recibe la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19

“Me vacunan por esclerosis múltiple. Escribí a mi neuróloga y me dijo que en la Comunidad de Madrid están priorizando a gente con este tipo de enfermedades para la vacunación. Os aseguro que me hubiera encantado estar en el grupo de rango de mi edad sin ningún tipo de prioridad”, ha comenzado diciendo.

Visiblemente afectada, Pombo ha aclarado para aquellos que dudan de ella: “No sé si os creéis que soy estúpida y después de 7 años en redes sociales todavía no he aprendido qué hay que poner o no... entonces, si esto hubiera sido por enchufe o por tramposa, ¿creéis que lo hubiera puesto en Instagram? No tiene mucho sentido”.