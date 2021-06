Ylenia Padilla, CRITICADA duramente en redes tras opinar sobre la Ley Trans

Egos Famosos

Ylenia Padilla lleva sin pisar un plató de televisión desde noviembre del año pasado, pero eso no hace que pase desapercibida para sus fans. Y es que la colaboradora no tiene pelos en la lengua y es muy activa en redes sociales, por lo que es habitual ver sus tuits comentando la actualidad.

Esta vez la alicantina ha manifestado su rechazo al anteproyecto de la Ley Trans, asegurando que es una “ley misógina”. A través de varios tuits, la ex concursante de ‘Gandia Shore’ ha querido dejar clara su postura: “Más fuerza que miedo. Más calle que clase. Soy agresiva, guerrera y disfrutona… ¿Seré un hombre? A partir de hoy espero ser respetada por el terrorismo informativo como todos los machirulos a a los que endiosan y protegen. Soy más liste y rápide. Lo merezco. #Leytrans”.

“#29JTraiciónALasMujeres El feminismo no pertenece a la izquierda ni a las sectas comunistas. El feminismo no se utiliza para facturar. El feminismo no es un alimentador de egos ni hay mujeres más y menos aptas. Ojalá muchas abran los ojos”, escribía en otro tuit.

A raíz de sus tuits, Ylenia se ha convertido en Trending Topic, y es que su opinión le ha hecho colocarse en el foco de los usuarios de la red social, recibiendo durísimas críticas por su postura; incluso hay quienes la acusan de ser una TERF (Feminista radical y trans-excluyente), por no considerar a las mujeres trans como mujeres.

Este tweet huele fatal. Lo siento pero Ylenia acaba de perder muchísimo. Es vergonzoso que un personaje público diga esto y provoque un ataque a un colectivo que está siendo atacado 24/7 por ser como son. El respeto se gana con respeto. pic.twitter.com/VUgQHIEdrs — ocean (@adomene_) June 29, 2021

Dado el volumen de la críticas, la protagonista de la polémica se ha visto obligada a solicitar apoyo públicamente a su ejército de seguidores.