Laura Escanes y Risto Mejide, ¿PADRES de nuevo? La influencer lo aclara

El 2 de octubre de 2019 nació Roma, la primera hija en común entre Risto Mejide y Laura Escanes. La pequeña afianzó así una relación que no convenció a muchos al principio, ni siquiera a su familia, pero que con el paso del tiempo ha demostrado tener unos cimientos fuertes y sólidos en los que la diferencia de edad no es un problema. La bebé fue todo un soplo de felicidad para la pareja, tal y como ambos dejan constancia en sus respectivas redes sociales. “Lo mejor de mi vida. Celebrando los cuatro juntos el primer año de vida de la princesa de la casa. Feliz cumpleaños”, escribió el presentador de ‘Todo es mentira’ en su cuenta de Twitter, donde también dedica muchos posts y publicaciones a su hijo Julio, fruto de su anterior relación con Ruth Jiménez.

De momento ya son cuatro en casa, pero se baraja la posibilidad de que dentro de poco amplíen la familia. Al millón y medio de seguidores de Laura Escanes les ha picado la curiosidad y se han preguntado si tiene intención de tener otro hijo con Risto Mejide. La influencer, muy activa en sus redes sociales, no ha tenido reparos a la hora de responder con total sinceridad y ha dejado claro que, de momento, no se plantea traer una nueva vida a este mundo. ¿La razón? El ajetreado ritmo de vida que tanto ella como el presentador mantienen a raíz de sus trabajos. Así lo ha explicado ella:

“Nunca se sabe las vueltas que puede dar la vida, pero si nos planteamos tener otro hijo sería cuando estemos fijos en una ciudad. Ahora vivimos en un avión, literalmente”, ha señalado Laura Escanes ante la pregunta de uno de sus seguidores. Lo cierto es que Risto Mejide y la influencer viven a medio camino entre la capital y la Ciudad Condal. Aunque al principio establecieron su base en Barcelona, hace meses se mudaron a una casa mucho más amplia en Madrid, donde cada vez pasan más tiempo. ¿Será esta su ‘sede’ definitiva?

Además, Laura Escanes también ha respondido a los que la critican por, según ellos, no pasar con su hija el tiempo suficiente a consecuencia del trabajo. “Cuando nació Roma decidí parar mi ritmo de trabajo los primeros meses y dedicarme a estar con ella todo el tiempo. Y cuando cumplió los cinco meses, empezó el Covid y en total he estado más de un año en casa prácticamente todos los días con ella. Cuando cumplió los catorce meses empezó en la escuela infantil y allí empecé yo a estar mucho más activa laboralmente”, ha comenzado explicando.

Después, ha añadido: “Por eso seguramente también dejé de publicar más cosas de ella y me reencontré conmigo misma. Ahora tiene casi dos años. Puedo decir que he disfrutado (y sigo disfrutando, es lo que tiene trabajar desde casa) mucho de ver cómo crece. Es una suerte que no todas las madres tienen. No me ves porque no publico cosas de ella 24 horas. Prefiero hacerlo así, me siento más cómoda y la protejo más”.