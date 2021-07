Lluvia de CRÍTICAS a Risto Mejide por este ‘engaño’ en el estreno de ‘Todo es verdad’

Risto Mejide es uno de los presentadores más conocidos de la pequeña pantalla y en los últimos años sus popularidad ha ido in crescendo. Es por esto que Mediaset le ha confiado un nuevo proyecto, ‘Todo es verdad’, un espacio de reportajes de investigación al más puro estilo de ‘Diario de’ de Mercedes Milá que se emite en Cuatro en horario de prime time. El programa se estrenó el pasado miércoles 30 de julio, y aunque la expectación entre la audiencia era máxima, el formato se vio envuelto en una pequeña controversia que empañó su glorioso debut incluso antes de que diera comienzo.

El estreno de ‘Todo es verdad’ estaba previsto para las 22:50 de la noche del miércoles, pero su emisión se retrasó más de lo esperado y algunos espectadores no se lo tomaron nada bien, haciendo buena muestra de su cabreo a través de las redes sociales. “Pues empezáis bien. Lo que no es verdad es la hora de empezar”, recriminaba uno de ellos, mientras otra se quejaba: “¿Todo es verdad seguro? Porque la hora de empezar no lo es. Expectante de todas formas, mucha suerte”. Lo cierto es que el debut del programa de Risto Mejide se demoró hasta media hora, una impuntualidad ante la que la audiencia no daba crédito.

“¿Perdona? Las 23:25 y todavía no ha empezado el programa”, manifestaba uno de los usuarios en la fotografía que Risto Mejide publicó en su cuenta de Instagram para promocionar el programa. “No entiendo que pongan que empieza a las 22:50. Son las 23:10 y todavía están echando ‘First Dates’, se quejaba otro. El presentador de ‘Todo es verdad’ ya avisó de que el estreno del formato podría retrasarse por “la prórroga” del partido de fútbol de la Eurocopa que se emitía al mismo tiempo en Telecinco, pero a los espectadores no les servía como excusa: “¿Qué tiene que ver la prórroga, si es en Cuatro?”.

A pesar de todo, el estreno de ‘Todo es verdad’ de Risto Mejide consiguió reunir a más de un millón de espectadores frente a sus televisores y cosechó más de un 12 % de cuota de pantalla, unos datos discretos pero aceptables al tratarse de Cuatro, ‘la hermana pequeña’ de Telecinco. El espacio jugó bien sus cartas al cambiar el tema de su primer programa en el último momento, a consecuencia de la detención de José Luis Moreno.

En un principio, la primera emisión de ‘Todo es mentira’ iba a dedicarse a las pseudociencias y contaba con testimonios de presuntas víctimas de las mismas. Incluso se señaló a Paz Padilla en uno de los avances del primer episodio como una de las afectadas. Sin embargo, el escándalo del productor obligó a Risto Mejide y a su equipo a modificar la escaleta en el último momento para adaptarla a la actualidad.