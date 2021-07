Amador Mohedano, tajante, carga contra Rocío Carrasco: “La culpa del distanciamiento es suya”

Amador Mohedano se ha sentado este viernes en el plató del ‘Deluxe’ y lo ha hecho por primera vez desde la emisión de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. El hermano de Rocío Jurado se ha enfrentado a su entrevista más complicada con las preguntas de los colaboradores y del presentador, Jorge Javier Vázquez.

Amador Mohedano en el 'Deluxe'

Su presencia ha generado muchísima expectación en las últimas horas. Tanto es así que su exmujer, Rosa Benito, ha manifestado públicamente su desacuerdo con que Amador se sentase en estos momentos para hablar de las polémicas familiares, pero el protagonista ha hecho caso omiso y ha dado un paso al frente para responder a todo y a todos.

El protagonista ha empezado suave en lo que al documental de su sobrina respecta: “He visto la docuserie de Rocío de principio a fin y solo puedo decir que nadie de mi familia sabía nada... Cuando escuché su relato me tembló todo el cuerpo” ha comenzado diciendo. Respecto a si se ha planteado o no volver a hablar con Rocío Carrasco tras escuchar su testimonio, Amador ha asegurado que está seguro de que “no le cogería el teléfono”. Sin embargo parece que Amador no le rinde muchas cuentas ya que asegura que no entiende el motivo del distanciamiento.

Amador Mohedano en el plató de Telecinco

Siguiente tema: el famoso y último especial de Rocío Jurado en la gala de TVE. Según Mohedano, ese acto fue el principio del fin de su relación con su sobrina, ya que, según él, Fidel y Rociíto se metieron por medio cuando eran conocedores de que él era el encargado de gestionar sus bolos y eventos: “Me dolió muchísimo que Fidel y Rocío jugasen con el pan de mis hijos”, desliza el entrevistado a Jorge Javier. Es por este y otros motivos que Amador se muestra tajante con la siguiente afirmación: “La culpa de que mi familia no esté unida es de Rocío Carrasco”. Además, añade que esta no quería que Ortega Cano apareciese en la ‘tv movie’ de Rocío Jurado, cuando ha sido una parte importante en su vida.