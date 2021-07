Carlota Corredera: lágrimas y críticas en su amargo regreso a ‘Sálvame’

Gente

Todo lo bueno acaba y en el caso de las vacaciones no es diferente. Tras un merecido descanso en la playa, del que quedó constancia gracias a las fotografías que se publicaron hace unas semanas, Carlota Corredera ha vuelto al plató de ‘Sálvame’ para que sus compañeros, Jorge Javier Vázquez y Paz Padilla, puedan tomarle el relevo y disfrutar también de unos días libres en verano. La de Vigo estará al frente del programa a lo largo de las próximas semanas, y lo cierto es que su regreso ha sido bastante agridulce, y no solo por la depresión postvacacional que retomar el trabajo suele acarrear.

“Esta es la primera vez que vengo a ‘Sálvame’ desde que Mila no está”, ha comenzado señalando una muy emocionada Carlota Corredera. La presentadora no ha podido contener las lágrimas y ha estado al borde del llanto. “Ojalá este plató no se llamara Mila Ximénez, porque eso significaría que sigue con nosotros, dando guerra”, ha añadido la gallega. Además, la conductora del magacín estrella de Telecinco ha compartido con los espectadores una bonita imagen de la tertuliana sevillana en el día de sus nupcias. “Esta fotografía es del álbum de mi boda. Ese 15 de junio de 2013, Mila sonreía y aplaudía mientras Carlos y yo nos casábamos antes nuestros familiares y amigos. Y ahí estaba ella, en su versión más dulce. Esta tarde vuelvo a ‘Sálvame’, mi primer día en el plató ‘Mila Ximénez’. Te sentiré muy cerca, querida Mila”, aclara en sus redes sociales.

Pero no ha sido la ausencia de Mila Ximénez lo único que ha amargado el regreso de Carlota Corredera al programa que presenta. Desde que se puso al frente de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, la de Vigo genera odio y amor a partes iguales en las redes sociales, y cuenta con tantos detractores como defensores. Una vez más, el nombre de la que fuera directora de ‘Sálvame’ se ha convertido en Trending Topic a raíz de las muchísimas críticas que ha recibido de parte de varios usuarios.

“Ya ha vuelto la inquisidora, apagón a ‘Sálvame’”, advierte uno de los internautas. “Qué tía más cansina, no deja hablar a nadie. Es un loro con pedigrí, con lo bien que se estaba cuando estaba de vacaciones”, se queja otro. Desde la emisión de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, Carlota Corredera se ha convertido en blanco de las críticas por lo que muchos consideran su “doble vara de medir” en cuestión de feminismo. De hecho, son muchos los que aseguran que cambian de canal cuando la ven presentando el magacín vespertino de crónica social.