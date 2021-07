Rocío Carrasco ejecuta su venganza contra Olga Moreno con un mensaje demoledor

Egos TV

Rocío Carrasco ha reaparecido públicamente este martes en Telecinco con su sección ‘Hable con ella’. Un espacio semanal cuya emisión habitual tiene lugar cada miércoles. Por razones desconocidas, la hija de Rocío Jurado se ha presentado este martes en el plató de ‘Sálvame’ como defensora de la audiencia. Y ha atacado a Olga Moreno.

Rocío Carrasco y Jorge Javier en 'Sálvame'

A eso de las 17:30 de la tarde, Jorge Javier Vázquez abandonaba el plató de Telecinco para acudir en la búsqueda de Carrasco, que se encontraba esperando su turno en un lujoso coche. El veterano presentador recordó la crisis que Olga Moreno ha sufrido hace unos días mientras hablaba de Rocío y David Flores, asegurando que quería que el mundo se enterara de que esos niños “nunca se habían educado en el odio”, entre otras cosas. Unas imágenes que serán emitidas durante la gala de ‘Supervivientes’ de este miércoles.

Rocío Carrasco, con una aparente indiferencia, no ha dudado en contestar a la mujer de Antonio David Flores: “No me extraña nada que ella haya llegado hasta la final”, ha comenzado diciendo. La mujer de Antonio David sufría una pequeña crisis y llorando desconsoladamente contaba que nunca había engendrado odio en Rocío Flores y David Flores con respecto a su madre. Una imágenes en las que se puede ver a Olga destrozada y que serán emitidas en la gala. “No me extraña nada porque ella es una superviviente nata. Lleva 20 años sobreviviendo de mi sufrimiento sin importarle nada, está claro”, ha deslizado de forma tajante.

Rocío Carrasco este martes en 'Sálvame'

Unas palabras que no sentarán nada bien a la concursante de ‘Supervivientes’ cuando esta se encuentre ya en España y que tampoco han sentado nada bien a los seguidores más fieles de la familia Flores, quienes aseguran que la actitud de Rocío Carrasco hacia Olga Moreno está basada “en el rencor y en el odio”, en vez de en el agradecimiento de convivir y dar amor a sus dos hijos sin tener ella la obligación de hacerlo.