Belén Esteban y su última amenaza a la hermana de Olga Moreno: “A la próxima iré a la Guardia Civil”

Enfadada

El ‘huracán Olga Moreno’ sigue generando polémica allá por dónde va. Durante la emisión del ‘Deluxe’ de este domingo, Belén Esteban ha manifestado sus impresiones tras la victoria de la mujer de Antonio David en ‘Supervivientes 2021′: “Estoy contenta de que haya ganado”, comenzó diciendo.

Belén Esteban en el 'Deluxe'

La princesa del pueblo, con el permiso de Olga, ha querido lanzar una advertencia a todos aquellos que insultan y amenazan a través de las redes sociales. En este ‘saco’ ha incluido también a una de las hermanas de la ganadora de ‘Supervivientes 2021′, Raquel Moreno, quien se ha declarado toda una guerrera pública con el fin de defender a su hermana durante estos últimos meses. “Que sea la última vez que a mí la gente me amenaza porque la próxima vez me voy a la Guardia Civil. No consiento ni insultos ni amenazas gordas”, ha afirmado de forma tajante y lanzándole una advertencia a Raquel y haciendo alusión a los supuestos descalificativos que esta emplea contra todo aquel que no comulgue con sus pensamientos.

Belén Esteban responde a las críticas de la hermana de Olga Moreno, Raquel

Esta dura afirmación viene a colación de que Belén Rodríguez airease públicamente alguno los comentarios que la hermana de Olga ha vertido en su cuenta personal de Twitter desde que comenzase el documental de Rocío Carrasco, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Según ella, la de Sevilla se habría dedicado a insultar a todo aquel que apoya a la heredera universal de Rocío Jurado.

Pero las diferencias entre la Esteban y Raquel Moreno vienen desde que esta última asegurase en redes sociales que la colaboradora llevaba toda su vida hablando de Jesulin de Ubrique en las revistas del corazón, haciendo una comparativa de lo que en televisión se critica de Antonio David: “Mucho criticar ahora a mi cuñado por las exclusivas que ha dado pero tienen a una señora ahí sentada que ha vivido años y años de hablar de su exmarido, sí, la señora Belén Esteban, que repito, sigue decepcionándome”, escribía la hermana de Olga en su Twitter, confesando que se sentía decepcionada con la nueva postura que había decidido tomar respecto a este asunto.