Belén Rodríguez y su cruel ataque hacia Olga Moreno que ha indignado a las redes

De negro y con mantilla. Así ha reaparecido Belén Ro este domingo en el ‘Deluxe’ tras la victoria de Olga Moreno en ‘Supervivientes 2021′. “Estoy muy mal y estoy reventada. Completamente reventadita estoy. Llevo dos días que no doy pie con bola, ni como, ni duermo, ni nada... A lo mejor tengo que pedir ayuda profesional”, comenzó diciendo con una visible ironía.

Belén Ro reaparece públicamente vestida de luto en el 'Deluxe'

La protagonista se enfrentaba al polígrafo junto a su ex amiga Marta López, defensora a ultranza de la familia flores. Las indirectas -y directas- fueron muchas, y es que su mala relación ya es toda una realidad desde que López regresó ´de su andadura en Honduras, lugar donde logró consolidar su amistad con Olga.

Mientras los colaboradores comentaban una de las respuestas del poli, Belén Ro sorprendió a su compañera -y rival- con el primer hachazo: “Yo es que no soy tan arrastrada como tú”, una afirmación a la que Marta ya se resigna después de todo lo que Belén ha dicho sobre ella en las últimas semanas: desde que su amistad con Olga le beneficia para hacerse más platós de televisión, a que su amistad podría estar basada en el interés para que Marta López haga de portavoz de la familia. Ante esto, y dejando atónitos a los presentes en plató, la ex de Alfonso Merlos no dudó en devolverle el ataque negando la mayor y asegurando que ella había sido la primera que a raíz de su defensa a Rocío Carrasco aparecía con mucha más frecuencia en los platós de televisión.

Belén Ro y Marta López en el 'Deluxe'

“He dejado cuatro trabajos por el tema de Rocío Carrasco, cuando no he estado a gusto en un programa me he ido. Todos sabéis el coste personal y profesional que ha tenido para mí este tema. Para mí lo importante no es trabajar ni el dinero, para mí es acostarme tranquila todas las noches”, contestó Belén Rodríguez mientras Marta López volvía a negar que su apoyo a los Flores le hubiese beneficiado, ya que, según ha contado, cuando marchó a Honduras “ya tenía sus contratos firmados.

Después del documental de Rocío Carrasco, ahora le toca el turno de réplica a Olga Moreno. La mujer de Antonio David contestará a todo y a todos este miércoles en Telecinco en ‘Ahora, Olga’. Un programa que se grabará el martes y que se emitirá en la noche de este miércoles.