Qué fue de Nacho Polo, el polémico ex de Víctor Sandoval que le dejó destrozado

El nombre de Nacho Polo aparecía en nuestras vidas allá por el año 2011, cuando un enamorado Víctor Sandoval, su marido por aquel entonces, contó públicamente que ambos habían roto después de casi dos décadas de vida en común en Miami. Su mediática y televisada separación rompió los audímetros de Telecinco a la par que destrozó por completo al colaborador de Sálvame, totalmente superado tras recordar numerosas vivencias traumáticas junto al interiorista.

VICTOR SANDOVAL Y NACHO POLO POSANDO DURANTE LA 1 EDICION DEL FESTIVAL DE CINE TANGER / MALAGA 2007 OG / © Radialpress 10/11/2007 TANGER *** Local Caption *** VICTOR SANDOVAL AND COMPANION DURING THE FILM FESTIVAL TANGER / MALAGA 2007

Víctor llegó a asegurar que había recibido malos tratos, humillaciones y que su marido se había aprovechado de él desde que se conocieron. Incluso narró públicamente que estuvo a punto de morir por una picadura de araña en la mano. Sufrió ataques de ansiedad a raudales y amenazó con “desaparecer” si Nacho se sentaba en un plató de televisión. Y así fue. El de Miami se desplazó hasta España para plantarle cara a Sandoval y desmentir todas y cada una de sus palabras. “Víctor decía que cuando llegara a España la policía me iba a detener, una persona que humilla, insulta llamando hijo de puta, cabrón, chapero, nenaza y más barbaridades, es la persona que debe estar en la cárcel, y no yo. Yo cuidaba de sus excesos”, confesó en el programa Enemigos Íntimos. Los colaboradores de Telecinco se dividieron, pero lo cierto es que la gran mayoría de ellos no apoyaban a Víctor, ya fuese por su intensidad o porque quizá pueda resultar exagerado a la hora de expresar vivencias y sentimientos.

Esta mediática historia volvió a cobrar relevancia, desde que el pasado mes de marzo el que fuera el mejor amigo de Nacho Polo hablase con este periódico para contar cómo es la nueva vida del interiorista. Beto Salaberri, que ejerce como actor y presentador en Miami, conoció a Nacho por temas de trabajo, y ambos se hicieron íntimos y confidentes, hasta que, por cosas de la vida, Salaberri se dio cuenta de cómo era verdaderamente su amigo: “Nacho va de niño bueno pero es un monstruo. Es el demonio, un mentiroso compulsivo y un caradura. Vi cómo Nacho le quitaba todo y le vaciaba la casa. Víctor tenía razón y cuando pasó todo aquello yo quise defenderle en televisión y no me dejaron”.

En la actualidad, Nacho alardea de una vida idílica y de lujos a través de sus redes sociales. También de pareja, ya que desde el año 2013 mantiene una relación con Robert Onuska, un prestigioso hombre de negocios en Miami y propietario de varias franquicias de pasteles en Estados Unidos. Todo luce perfecto de cara a la galería, pero Beto Salaberri tiene otra visión: “La vida de lujos de la que presume es completamente falsa y se la ha fabricado él, porque a día de hoy sigue viviendo del dinero que le quitó a Víctor”. Por si esto fuese poco, y para ‘dañar’ levemente el ego de Nacho Polo, este chico afirma que “Nacho en Miami sigue siendo conocido por ser el exmarido de Víctor Sandoval, y que siempre intenta aparentar algo que no es y algo que no tiene”. Sea como fuere, y a pesar de que Sandoval ha intentado en varias ocasiones tomar medidas legales en contra de su exmarido y estas han sido desestimadas, parece que el tertuliano ha conseguido pasar página y ser feliz de nuevo.