Víctor Sandoval le declara la guerra a los que no le han dado el pésame por su madre

Solo has estado dos meses sin papá, ya estáis juntitos. Mamá me dejas roto, el dolor es tan grande que me cuesta hasta respirar... siempre me decias que estaba enmadrado y que razón tenias ...has tenido que morir para que descubra el dolor del alma ... ese no tiene consuelo ... descansa en paz mamá...volveremos a vernos ❤️ te quiero #mamá