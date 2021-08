Anita Matamoros derrocha pasión con su nuevo amor en Ibiza

Egos TV

La pareja, acompañada de Makoke, ha disfrutado de una nueva escapada a Ibiza en la que se confirma que el romance sorpresa de la temporada se afianza. Anita está enamorada de este atractivo empresario, dieciséis años mayor que ella, al que conoció a principios del verano y no oculta su felicidad. No hay más que ver las imágenes que nos han regalado durante este fin de semana en Ibiza para saber que la relación va viento en popa: la pareja derrocha complicidad, sensualidad y pasión.

La influencer no se corta y no le importa que los paparazzis le fotografíen con Nacho Santandreu, su último y sorprendente amor. A la vista de todos y, en presencia de Makoke, la pareja ha dado muestra de la apasionada relación que les une. En las cálidas aguas de Ibiza han protagonizado una sesión de besos, abrazos y caricias que han hecho las delicias de los paparazzis que les siguen durante este tórrido verano.

Anita Matamoros,Nacho Santandreu in Ibiza 09 August 2021

La diferencia de edad entre Anita y Nacho no es un problema para los padres de la instagramer

En un momento especialmente complicado a nivel familiar, por la inexistente relación con su padre y los problemas legales y económicos que afectan a sus progenitores, Anita ha encontrado el amor. El hombre que la ha seducido, Nacho Santandreu, es un empresario de 37 años al que habría conocido, según ha trascendido, a través de su madre, con quien tendría amigos en común. Algo que no sorprende ya qué, madre e hija, mantienen una relación muy cercana y es normal que viajen juntas o acudan a las mismas fiestas, por lo que comparten muchas amistades.

Nacho Santandreu tiene varios negocios, uno de ellos vinculado a las cremas para pieles tatuadas, y parte de su actividad profesional la desarrolla en Milán, ciudad en la que Anita ha estudiado Moda. Aunque se desconoce qué planes tiene la hija de Kiko Matamoros después del verano, ya ha terminado sus estudios, en caso de que regresara a Italia no tendrá problemas para continuar con su relación allí, ya que Nacho viaja con frecuencia a Milán por trabajo.

Parece que esta relación, a pesar de la diferencia de edad, ha sido bien acogida por sus padres. Nada más hacerse pública la relación de Anita y Nacho, Makoke nos reconocía en exclusiva que conocía al novio al de su hija, y también Kiko Matamoros, daba su opinión al respecto: “Yo creo que en el amor no hay edades. Para prueba soy yo. Yo estoy encantado con mi pareja que tiene 40 años menos que yo”, dijo el colaborador de Telecinco.

Kiko Matamoros critica el físico de Santandreu: “me parecía más atractivo su novio anterior”

“Hace un mes me llegó un comentario por una chica que conoce a mi hija y me dijo que andaba con un chico que era unos 20 años mayor que ella. No sé qué tipo de persona es, pero espero que sea buena gente, que la respete y que la haga feliz”, dijo Matamoros, confirmando así que la relación entre su hija y Santandreu habría empezado este verano.

A pesar de dar el visto bueno al nuevo novio de su hijo, Matamoros se lamentó de la ruptura de Anita con su anterior pareja, David Salvador, con quien tenía una excelente relación: “A mí en lo físico me gustaba muchísimo más el anterior. Me parecía bastante más atractivo”, dijo en Sálvame, lanzando un dardo a su futuro yerno.