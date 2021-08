Eva González y Cayetano Rivera, separados en sus vacaciones

Gente

El verano, esa época en la que muchos dan rienda suelta a sus sentimientos y se dejan llevar por la magia del amor. En los meses de estío, los más jóvenes suelen experimentar sus primeros romances y las parejas más experimentadas aprovechan el tiempo libre para pasar juntos unos días de descanso y reavivar la llama de la pasión. No es el caso de Cayetano Rivera y Eva González, que han decidido poner tierra de por medio entre ellos y pasar parte de sus vacaciones por separado.

El torero se encuentra en Mallorca desde hace una semana, y aunque su presencia en la isla balear obedece a razones profesionales (está participando en un festival taurino benéfico), Cayetano Rivera aprovecha sus horas libres para disfrutar de las aguas cristalinas y la arena blanca de las playas de este paraíso en la tierra. Mientras, Eva González ha sido fotografiada durante una jornada marítima en Cádiz.

Eva González con unos amigos en Cádiz

La presentadora de ‘La Voz’ ha viajado hasta esta provincia andaluza acompañada de su hijo Cayetano, de tres años, y de un grupo de amigos. Aunque ha sorprendido la ausencia del torero en estos primeros días de vacaciones, se espera que pueda unirse a ellos en cuanto su trabajo le dé un respiro. Ya puede ser dentro de poco, porque Eva González tendrá que regresar a Madrid más pronto que tarde para comenzar las grabaciones de ‘La Voz Senior’, así que tienen poco margen de tiempo para coincidir.

Eva González con su hijo Cayetano en Cádiz

Pero Eva González no necesita más que a sus amigos y su hijo Cayetano para pasarlo en grande en las playas de Cádiz. No hay más que ver las imágenes para percatarse de que a la presentadora se le cae la baba con su pequeño, que no le ha quitado ojo en ningún momento. Con él se ha bañado a orillas del mar y ha construido castillos de arena, un día de lo más divertido en el que solo ha faltado el torero para que sea completo.