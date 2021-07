Exclusiva: El enigma de la exclusiva póstuma de Mila Ximénez: ¿Quién ha vendido sus memorias?

Gente

La reciente y triste desaparición de Mila Ximénez de la escena mediática ha afectado, a nivel profesional, a todos los medios de comunicación que la tuvieron en nómina. Entre sus compañeros de trabajo, con los que trabó una gran amistad, al dolor por su pérdida se une el enorme vacío que deja su inimitable presencia. Hablamos no sólo del programa que la convirtió en una estrella mediática, ‘Sálvame’, sino también de aquellos medios escritos, como la revista Lecturas, en la que Mila protagonizó innumerables portadas tanto como protagonista como ejerciendo de “bloguera” o entrevistadora.

Trabajadora incansable, sólo en los últimos meses de su enfermedad terminal, incumplió sus compromisos laborales. El deterioro físico y la dureza de las sesiones de quimioterapia a las que se sometió le impidieron continuar con las largas jornadas televisivas que protagonizaba en ‘Sálvame’, y, poco a poco, espació cada vez más su presencia en los platós. En Lecturas continuó escribiendo su blog, o entrevistando a famosos como Kiko Rivera, hasta febrero de este año. Después, se hizo el silencio.

Mila Ximenez In Madrid, May 18 2021.

Mila deja a su muerte un espacio difícil de llenar y no es de extrañar que entre sus compañeros o jefes, su recuerdo sea constante. Así, mientras en los espacios televisivos en los que colaboró se le han rendido innumerables homenajes y se sigue llorando su destacable ausencia, en Lecturas se han lanzado a publicar sus memorias por capítulos. El tirón e interés que aún genera Mila es evidente como demuestra su presencia estelar en la portada de Lecturas que anuncia la publicación del primer capítulo de sus vivencias.

Tal y como han hecho público, la revista se ha hecho con los derechos de su libro autobiográfico, “Perdón, si no hablo de mí”, publicado en 2005 por la editorial Espejo de Tinta y lanzará por capítulos sus memorias, en lo que podría considerarse la última y póstuma exclusiva que concede Mila a su revista de cabecera. ¿Pero quién, cómo y cuándo se han vendido estos derechos que ostentaba la escritora desde hace unos años?

'Perdón, si no hablo de mí' libro de Mila Ximénez

Como socia y ex directiva de la editorial Espejo de Tinta conocía que, hace unos años, Mila solicitó que le cediéramos gratuitamente los derechos de su autobiografía con el fin de reeditarla en formato online. Accedimos y, aunque la obra no volvió a ser reeditada, desde entonces ella ostentaba todos los derechos de explotación de la misma. Ante la noticia de que Lecturas había adquirido estos derechos, escribo a Luis Pliego, director de la publicación, para confirmar si fue Mila quién, en vida, le vendió estos derechos. “No tengo nada que contar sobre nuestras estrategias editoriales”, responde el director de Lecturas a LA RAZÓN.

La negativa del reconocido periodista a desvelar quién realizó la venta o si ésta se materializó antes o después del fallecimiento de Mila Ximénez, abre nuevos interrogantes: ¿fue la propia Mila quién vendió esta exclusiva póstuma o han sido sus familiares y herederos?