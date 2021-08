Preocupación por el estado de salud de Julio Iglesias

Famosos

Rumores

Los rumores sobre un posible empeoramiento en la salud de Julio Iglesias no han dejado de producirse en los últimos días: “Está muy mal, tiene dolores en las piernas y en las articulaciones que no le dejen vivir”, ha asegurado este martes el periodista Fernandisco en ‘Sálvame’. El veterano cantante, que cumplirá 78 años el próximo mes de septiembre, viajó a República Dominicana al comenzar la pandemia por el miedo que le tiene al virus, y es por eso que en este año y medio apenas se ha vuelto a ver al padre de Enrique Iglesias.

Sin embargo, Fernandisco piensa que todo eso son excusas: “Julio no sale porque no quiere que le vean en la situación en la que se encuentra. Las últimas imágenes que tenemos de él ya iba acompañado por sus dos cuidadoras, él no podía mantenerse en pie solo, y no quiere que nadie le vea así. Él es un yayo y tiene ya vida de yayo. Julio no volverá a subirse a un escenario”, sentencia el comunicador.

Para la tranquilidad de todos sus seguidores, y lejos de estas afirmaciones que apuntan a un nuevo revés en su estado de salud, parece que Julio Iglesias está mejor de lo que dicen, tal y como ha asegurado su entorno más cercano este mismo martes. El protagonista ha querido desmentir todas estas afirmaciones enviando un vídeo personal a su círculo más cercano desde la República Dominicana.

El reconocido intérprete no ha acompañado este año a su mujer ya sus hijas a Ojén, municipio marbellí donde ellas se encuentran disfrutando de la lujosa finca Cuatro Lunas. Allí estuvieron también el pasado año, donde el cantante tampoco estuvo presente.