Exclusiva: hablamos con el alcalde de Chipiona tras la polémica con los Mohedano y su relación con Rocío Carrasco: “Pedí perdón a Gloria Camila”

Hace tan solo unas horas, ‘La Razón’ publicaba en exclusiva el enfado de la familia Mohedano-Jurado y de la Asociación Cultural RJ ‘La Más Grande’ tras confirmar estos a este medio que, por primera vez en trece años, habían sido apartados por el Ayuntamiento de Chipiona de la XII Semana cultural de Rocío Jurado, que ha comenzado a celebrarse el pasado lunes.

Según la propia familia y diferentes miembros de la asociación, el motivo por el que se les habría apartado estaría ligado a la estrecha relación del político gaditano con Rocío Carrasco y Fidel Albiac, ya que ellos -la asociación- siempre han realizado una labor impecable y sin ánimo de lucro por defender y ensalzar la figura de Rocío Jurado.

El alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, durante su comparecencia de este lunes

‘La Razón’ ha querido conocer la otra versión, la del alcalde Luis Mario Aparcero, quien ya se vio envuelto hace unos meses en polémicas tras pronunciarse sobre el documental de Rocío Carrasco en defensa de la hija de Rocío Jurado.

- ¿Por qué se ha apartado a la Asociación Cultural RJ ‘La Más Grande’ y a la familia de esta semana cultural de Rocío Jurado?

Esto ha ocurrido este año y ha sido por el tema de la pandemia. Hemos llegado a un acuerdo con la asociación, y es que no se puede hacer un alto relacionado con Rocío Jurado porque reúne a muchísimas personas, y eso ahora mismo no tiene cabida. Lo han entendido todos ellos, los de la familia y los de la asociación. No se pueden hacer espacios públicos actividades multitudinarias. Si viene la familia, que es muy mediática, y atrae a muchísimo público, pues al final me encuentro en una situación que no se puede dar.

Gloria Camila, Ortega Cano, Amador Mohedano y Luis Mario Aparcero, alcalde de Chipiona

- Ellos comentan que no fueron invitados a la presentación el pasado día 17 de agosto

Nosotros invitamos a la asociación a la presentación y han venido todos los que han querido, y de la familia José Antonio fue el único que estuvo porque Gloria Mohedano se encontraba indispuesta. Yo me llevo bien con todas las partes de la familia.

- ¿Niega que Rocío Carrasco y Fidel Albiac hayan tenido algo que ver en esto?

Ni Fidel Albiac ni Rocío Carrasco tienen que ver en este tema. En un convenio que hemos firmado para la apertura del museo, ella exige que se le informe de todo, como es normal.

- Hay quien dice que el museo no se puede abrir porque no reúne las condiciones

El museo se va a abrir, pero desde que yo entré en el gobierno hace dos años y vimos las instalaciones, pues hay requisitos que no cumple. Hemos encargado un proyecto para segregar y separar el restaurante del museo, para que se cumplan las condiciones. Esas son las obras que están paralizando ahora mismo el proyecto. Rocío Carrasco y todas las partes de la familia están todos a una para abrir este museo.

Luis Mario Aparcero, alcalde de Chipiona, mantiene una estrecha relación con Rocío Carrasco y Fidel Albiac

- Usted se posicionó hace unos meses en favor de Rocío Carrasco y eso sentó mal a sus dos hermanos

Yo tengo una buena relación con toda la familia. Rocío Carrasco no tiene nada que ver en esto y ella es la primera que se asombra cuando se entera de todas estas cosas. Me pronuncié hace unos meses por el tema de Rocío y pedí disculpas. Si Rocío Jurado quería su hija de sangre, por supuesto que quiere también a sus otros dos hijos. Ella tenía una gran capacidad de amor. Yo quise evidenciar que Rocío Carrasco estaba sufriendo, y es que su figura se había visto muy perjudicada públicamente. Yo ya le pedí disculpas a Gloria, a Ortega Cano y a Amador Mohedano, pero eso no salió en la prensa.

- ¿Qué les diría a los que piensan que usted ha hecho política con esto?

Lo más importante aquí es Rocío Jurado. Ni estoy con una parte ni estoy con otra, estoy con Rocío Jurado. Ella quería a Chipiona, a la virgen de regla y a TODA su familia. Yo en política soy independiente y uso el sentido común.