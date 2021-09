“En ‘Sálvame’ se drogan todos”: Coto Matamoros. como nunca antes, hace público el gran secreto de Mila Ximénez en Telecinco

Famosos

Polémico, guerrero y sin dejar títere con cabeza. Ese es sin duda Coto Matamoros. El hermano de Kiko Matamoros ha concedido hace unos días una controvertida entrevista en Youtube, más concretamente al youtuber Jordi Wild. En ella se ha despachado a gusto contra todos los que han sido sus enemigos durante su etapa televisiva.

“En ‘Sálvame’ se drogan todos” ha comenzado diciendo sin tapujos. Lydia Lozano, Jorge Javier Vázquez o la desaparecida Mila Ximénez son algunos de los nombres que este ha pronunciado para hacer alusión a los malos hábitos de salud que tendrían los contertulios y el presentador más famoso de la televisión actual. Alessandro Lequio tampoco se ha librado.

“Una vez me llamó drogadicto una tía con la que me habría drogado mil veces en un plató de televisión. ‘Hombre, yo farlopa sabía que te metías, porque te has metido conmigo, pero alucinógenos, no sabía’, le dije”, desliza Coto. Visiblemente molesto, el que fuese uno de los colaboradores más polémicos de la década de los 2000 asegura lo siguiente: “Si me siguen nombrando escribo todo lo que viví: carreras de drogas en baños y camerinos, alcohol, mentiras no informativas, órdenes de la dirección para desvirtuar aconteceres para mayor audiencia, nepotismo, endogamias amorosas para colocar novi@s, peleas por la publicidad”.

Jorge Javier y Lydia Lozano han sido sus principales objetivos durante esta charla distendida -y sin filtros- a través de Yotube: “Lydia Lozano también me acusó de drogadicto cuando le dije hasta el dosificador que llevaba en el bolso. Le dije que abriera el bolso, lo sacara, el dosificador color caramelo y se lo enseñara al público. ‘Y luego me llamas drogadicto otra vez, guapa’”, recuerda Matamoros. “Jorge Javier, el otro, todos son iguales y para descalificar, vienen y me dicen que soy drogadicto. Si yo he confesado que soy adicto a las drogas...”.

Haciendo balance sobre su época en el programa ‘Crónicas Marcianas’, Coto Matamoros no ha tenido reparo alguno en lanzar una delicada acusación contra Mila Ximénez, fallecida el pasado 23 de junio tras no superar el cáncer de pulmón que padecía: “El único que se drogaba en Crónicas Marcianas era yo, y bueno, esa mujer que se murió hace poco, Mila Ximénez, que de vez en cuando entraba y me decía: ‘¿tienes algo?’, porque estaba nerviosa y le daba”, afirma sin ningún tipo de pudor.

Mila Ximénez merecía un homenaje más amplio que el que se le dio y la verdad que no lo entiendo. A lo mejor es porque nunca fueron capaces de darla la imagen blanca que merece. — Coto Matamoros (@CotoMatamorosos) September 1, 2021

Unas declaraciones que no han dejado indiferentes y que ya están siendo muy criticadas en redes sociales por la dureza de las mismas. Eso sí, cabe destacar que Coto Matamoros no es el primero en dar un paso al frente sobre este asunto. La ex colaboradora de ‘Sálvame’ Karmele Marchante comentó lo mismo hace unos meses.