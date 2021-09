Laura Fa, sin pelos en la lengua, contra sus compañeros: “Paz Padilla, desubicada, Chelo, antigua”

Gente

'Sálvame'

La colaboradora de ‘Sálvame’ ha sido la última invitada al programa de entrevistas que conduce el político Gabriel Rufián, ‘La Fábrica’, en YouTube. Además de temas como el independentismo, Laura Fa se muestra sin pelos en la lengua y habla de sus compañeros de programa como nunca lo había hecho antes.

La periodista confiesa al político de ERC que cuando fichó por el programa líder en las tardes de Telecinco. lo hizo “con muchísimo miedo porque no quería que nadie supiera nada de mi vida”, especialmente su faceta política, y es que la catalana se considera independentista: “Tengo un amigo que es representante que me dijo: ¡No lo digas! ¡Que como lo sepan no vas a ir a Telecinco!”. Pero tal y como asegura, por el momento “no he notado que me hayan dejado de llamar, he estado en casi todas partes y no he tenido problema”.

Mientras que en este tema se muestra más cauta, al hablar sobre sus compañeros de programa y cadena no se lo piensa dos veces y se atreve a decir lo que realmente opina de ellos sin importarle las posibles consecuencias. El único que sale bien parado es Jorge Javier, del que opina que es “un genio”.

Preguntada por Kiko Matamoros, Fa asegura que “nos caeríamos bien en circunstancias normales” pero llevan “meses sin hablarnos”. A María Patiño la considera “una persona peculiar”, mientras que a Paz Padilla le llama “desubicada” y a Chelo García Cortés, “antigua”.

Sobre Ana Rosa Quintana prefiere no pronunciarse: “No puedo decir lo que pienso de Ana Rosa ¡No puedo decirlo!” Pero sí sobre Bertín Osborne de quien opina que “es de los peores machirulos que he visto y escuchado nunca. Cada vez que va al Deluxe, le mando mensajes a la directora. ¿Este señor?”.

María Patiño se defiende: “Se trata de respeto, educación y profesionalidad”

Unas polémicas declaraciones que no van a pasar desapercibidas entre sus compañeros de ‘Sálvame’, que como María Patiño se atreven a responder a través de Twitter: “Si hay algo que tengo muy claro en mi profesión es nunca descalificar a compañeros. Se trata de respeto, educación y profesionalidad”.