Lydia Lozano toca fondo en ‘Sálvame’: sale a la luz su última polémica

La tarde de este martes en ‘Sálvame’ se ha tornado complicada para Lydia Lozano. El programa abría su emisión con un cebo de una exclusiva sobre Kiko Rivera e Irene Rosales que la colaboradora contaría en primera persona minutos después. Por su parte, Kiko Hernández no apostaba del todo por la veracidad de esa información y es por eso que le lanzó una advertencia a su compañera: “Espero que lo de la exclusiva de Lydia merezca la pena porque me he levantado de la cama con 38 de fiebre, me he dado un pinchazo de urbason… como esto sea una mierda te vas a cagar Lydia”, deslizó el colaborador de forma tajante.

Irene Rosales desmiente la información de Lydia Lozano en 'Sálvame'

Ante la presión a la que se ha visto sometida por culpa de sus compañeros, Lydia Lozano decidió en un primer momento guardar silencio y no contar absolutamente nada.: “La fuente se ha cerrado. Estamos en barbecho”, aseguró. Minutos más tarde decidía, por órdenes de la dirección, dar un paso al frente para asegurar que “Irene Rosales le había dado un ultimatum a Kiko Rivera”. Según la periodista ambos estarían atravesando una crisis con muchas broncas, donde Irene no querría volver a vivir “situaciones por las que ya ha pasado antes”.

Una situación que ha puesto al hijo de Isabel Pantoja y a su mujer en el punto de mira, y por la que ambos no están dispuestos a pasar. Tanto es así que tanto Kiko como Irene se han manifestado públicamente para desmentir esta noticia. “Es totalmente incierto. Sólo he pedido apartarme de televisión durante un tiempo y ahora alguien se ha inventado todo esto pero no existe ninguna crisis”, ha afirmado la propia Irene Rosales tras ser preguntada por los medios de comunicación. Kiko Rivera también ha hablado y lo ha hecho a través de su amigo Rafa Mora: “Todo es mentira”, desliza el dj mientras se ríe de esta información.

Lydia Lozano y Kiko Matamoros en 'Sálvame'

Lydia Lozano no gana para disgustos, y es que compañeros como Kiko Matamoros le han vuelto a recordar la metedura de pata que esta tuvo al afirmar durante el pasado mes de mayo que el torero José María Manzanares había fallecido. Estas palabras le pasaron factura y, según algunos colaboradores, fueron el detonante de su trayectoria como periodista, que no como personaje.