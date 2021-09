Diego Arrabal se sincera sobre su posible vuelta a ‘Sálvame

Gente

Estalla

Ya han pasado más de tres meses desde que Diego Arrabal abandonara de forma definitiva su puesto de trabajo en ‘Viva la vida’ y, con él, su presencia en la pequeña pantalla. Desde entonces, el paparazzi se ha centrado en su trabajo como reportero gráfico y en un canal de YouTube que verá la luz dentro de muy poco, en el que profundizará en los asuntos más candentes de la crónica social “sin ningún tipo de censura”. Recientemente, desde ‘Sálvame’ se barajó la posibilidad de que podría ser el fotógrafo quien se incorporaría al equipo de colaboradores, algo que él mismo ha negado en rotundo.

Fue Kiko Matamoros quien señaló que le gustaría contar con Diego Arrabal como compañero, pero parece que él no tiene el mismo entusiasmo a la hora del volver al programa para el que un día trabajó. “Aclaración pública: jamás volveré a un programa que me causó tanto daño. Yo estoy salvado”, espetó el paparazzi en la sección de historias de su cuenta de Instagram, dejando claro así que nunca volvería a ‘Sálvame’.

Su andadura en el magacín vespertino de Telecinco terminó en el año 2019, y la ruptura no se produjo por las buenas. El fotógrafo no se tomó nada bien que se le relacionara con Gema López, su entonces compañera de programa, y decidió romper para siempre su contrato con la productora que hace posible ‘Sálvame’, además de advertir con tomar acciones legales: “Me veo obligado a tomar esta decisión. Están siendo vulnerados tanto mi honor como mi intimidad personal y familiar en estos últimos días en el programa ‘Sálvame’. Sintiéndolo mucho, tengo que ser coherente con mi decisión de tomar medidas legales”, señaló en sus redes sociales.

Diego Arrabal vuelve a la pequeña pantalla

Aunque el paparazzi abandonó su trabajo en televisión hace ya varios meses, Diego Arrabal está dispuesto a seguir compartiendo información sobre los rostros más conocidos a través de la pequeña pantalla, pero en esta ocasión la de los dispositivos móviles. Tal y como se ha comentado anteriormente, el fotógrafo prepara un canal de YouTube que verá la luz el próximo lunes 20 de septiembre a las 22:00 horas, durante una emisión en directo en la que habrá “líneas abiertas absolutamente a todo el mundo”.

Diego Arrabal insiste en que en su nuevo canal “nunca existirá la censura. Va a ser un canal abierto, plural y, sobre todo, muy democrático”.