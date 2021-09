“Es déspota y clasista”: Terelu Campos piensa en demandar a Kiko Hernández por sus ataques desde ‘Sálvame’

Egos TV

Polémica

El conflicto de las Campos con Kiko Hernández vuelve a cobrar relevancia en Telecinco. Hace tan solo unos días el colaborador de ‘Sálvame’ acusó sin piedad a Terelu Campos de incumplir las normas de la covid-19 asegurando que “iba de bar en bar”. La hija de María Teresa, quien ha mostrado una gran paciencia con los ataques del tertuliano hacia el clan Campos, pero su paciencia ha llegado al límite, hasta el punto de que baraja la posibilidad de demandarle.

Kiko Hernández y Terelu Campos FOTO: Mediaset

Terelu ha sido testigo durante la tarde de este sábado en ‘Viva la vida’ de los ataques que Hernández le ha dedicado: “Es déspota, clasista y digna para lo que la interesa. Todo el día con la mascarilla… La que pillaste el covid fuiste tú por ir lamiendo barras de bares”, afirmó Kiko. Por su parte, la hermana de Carmen Borrego ha asentido con la cabeza cuando Enrique del Pozo le ha preguntado si se plantea tomar medidas legales contra él: “Voy a consultarlo. Al menos, estudiarlo. A mí lo que menos me importa es una demanda. Lo que pasa es que hay cosas que no se pueden permitir. Por parte de nadie. Ni de la dirección de un programa, ni de un colaborador, ni de una productora, ni de nadie. Hay un momento en el que alguien tiene que decir: ‘¿Se nos ha ido la cabeza?’. No se nos puede ir porque trabajamos de cara al público», aseguraba la malagueña, quien ha contado con el apoyo en plató de la mayoría de sus compañeros.