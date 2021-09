Carmen Borrego llama “desquiciada” a su sobrina Alejandra Rubio

Gente

Bronca

La matriarca Campos no gana para disgustos. María Teresa, que ya tiene bastante con que su ex, Edmundo Arrocet, la califique de mentirosa en directo desde la casa del reality ‘Secret Sotry’, no consigue poner orden entre su hija, Carmen, y su nieta Alejandra. El último dardo envenenado de la tita Borrego a su sobrina fue llamarla “desquiciada” desde el plató del ‘Deluxe’. Fue Jorge Javier Vázquez quien soltó de improviso que a él le gustaría tener una tía tan desquiciada como ella, a lo que la Borrego, en plan loba, contestó que, a lo mejor, su sobrina estaba más desquiciada que ella.

Carmen ya no tiene que discutir cara a cara con Alejandra en directo, trabajan en programas distintos y los desafueros entre ambas se hacen más evidentes que nunca.

Alejandra Rubio y Carmen Borrego en 'Viva la vida' FOTO: Mediaset

Para remate, Terelu, mamá de la segunda y hermana de la primera, empieza a hartarse de la actitud de la Borrego con su hija. Si ya estaban distanciadas, esta desagradable parcela familiar, las ha separado aún más.

Y todo repercute como víctima colateral en María Teresa, madre y abuela, que no logra acabar con las peleas entre las suyas. Esto le duele en el alma, jamás vivió episodios tan desagradables, y menos protagonizados por dos de las personas a las que más quiere. Hundida por lo de Edmundo y dolida por el enfrentamiento hija-nieta, su desesperación crece por momentos.