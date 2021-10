Kiko Rivera, a sus “haters”: “No me muevo por números sino por sentimientos”

Gente

Confesión

Las últimas declaraciones de Kiko Rivera a la revista Lecturas siguen generando polémica. En una entrevista en exclusiva, el Dj asegura que ha perdonado a su madre, Isabel Pantoja, y a su tío Agustín, tras su encuentro en Cantora por el fallecimiento de su abuela Ana. Además, asegura que ha paralizado la venta de Cantora y parece que la relación familiar mejora. Aunque sigue muy dolido con su hermana Isa por no haberle apoyado lo suficiente durante el conflicto. El sevillano, cansado de la crítica de sus “haters” ha señalado que “critican mi libertad sin saber que ser libre no es la ausencia del compromiso, sino que es la capacidad de escoger y comprometerse con lo que es mejor para uno”

Nota escrita por Kiko Rivera en su Instagram FOTO: Kiko Rivera Kiko Rivera

Además, Kiko ha comunicado que a partir de ahora bloquerá automáticamente a todos sus ‘’haters”. “La pechá de bloquear que me estoy dando. La mayoría no tenéis ni idea. Quizás porque a ellos no les ha pasado. Siempre he dicho la verdad y cómo me he sentido en ese momento. No me arrepiento de nada, pero la teoría no es igual que la práctica. Sinceramente, quien no lo entienda me da exactamente igual. Tengo mi conciencia tranquila. Hice en cada momento lo que sentía y debía hacer”, ha aclarado. Según ha revelado, “es mejor dejarlo ahí”. “Que cada cuál se preocupe de su vida, ya que todos tenemos problemas”, ha añadido.

Post escrito por Kiko Rivera en su Instagram FOTO: Kiko Rivera Kiko Rivera

También ha tenido palabras de agradecimiento para los que han entendido sus palabras y ha invitado “a los que vengan a molestar” “a que dejen de seguirme porque automáticamente serán bloquados. Prefiero tener una comunidad en la que todos estemos a gusto. Yo no me muevo por números sino por sentimientos”, ha afirmado.