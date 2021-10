La hermana de Olga Moreno estalla y amenaza con demandas por el “acoso a sus padres”

Famosos

La noticia de la separación de Antonio David y Olga Moreno sigue acaparando todo el interés mediático de la prensa del corazón. Los protagonistas optaron por guardar silencio durante más de una semana, y debido a la presión mediática el ex guardia civil decidió dar un paso al frente y manifestarse ante los micrófonos y las cámaras a modo de rueda de prensa.

Este domingo, Raquel Moreno, hermana de Olga, también ha roto su silencio a través de las redes sociales. Cansada de lo que se cuenta en algunos programa de televisión, la principal defensora de los Flores-Moreno ha decidido dar un paso al frente y ha estallado en forma de comunicado. “Buenas tardes, quiero dejar clara algunas cosas, para empezar, nosotras las hermanas, en ningún momento le hemos dicho que se separará de mi cuñado. MENTIROSOS. Pido , por favor, que se deje en paz a mis padres, basta ya con el acoso”, ha comenzado diciendo.

“Estamos muy cansados de la repercusión mediática , llamadas telefónicas y el acoso al que están sometidos mis padres por medio de diferentes medios, ellos son anónimos y mayores . VERGÜENZA OS TENDRÍA QUE DAR ACOSAR A PERSONAS MAYORES . Y cómo no quiero extenderme mucho y quiero dejar las cosas claras, se están diciendo muchas mentiras en referencia al tema, señores, las cosas con pruebas, ya está bien de vender humo, que así, sin pruebas , todos sabemos hablar. Repito, basta ya de todo esto o se van a emprender acciones legales, que es muy fácil conseguir audiencias diciendo mentiras y creando morbo, que es un constante. Lastima que haya personas que vean la tele basura. BASTA YA , AL ACOSO MEDIÁTICO !!! María Patiño MENTIROSA , ninguna de nosotras hablaría contigo , ya te gustaría .#TodosConLosFM”, ha concluido el escrito.

Un mensaje con el que advierte que la familia no va a consentir que se hable por hablar o que se “acose” a personas anónimas, y que de no respetarse, no dudarán en acudir a la Justicia.