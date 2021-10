Máxima preocupación por Antonio David: “No tiene ganas de vivir y llora sin parar”

Gente

No es ningún secreto que Antonio David Flores atraviesa un profundo bache desde que su exmujer Rocío Carrasco lo acusó públicamente en su serie documental de haberla maltratado física y psicológicamente durante años. Desde entonces, el malagueño se encuentra inmerso en un profundo y oscuro pozo del que cada vez parece más difícil salir. Sin trabajo y con buena parte la opinión pública en su contra, la guinda del pastel de este annus horribilis ha llegado con su separación de Olga Moreno, anunciada en la portada de la revista ‘Lecturas’.

Ya han pasado casi dos semanas desde que aquella información viera la luz, y la situación no ha hecho más que complicarse para Antonio David Flores. Numerosos medios especulan sobre la existencia de varias mujeres con las que el ex guardia civil podría haber sido desleal a Olga Moreno, y desde ‘Sálvame’ o ‘Socialité' se apunta a Marta Riesco, reportera de ‘El programa de Ana Rosa’, como la nueva pareja del malagueño, a quien incluso habría regalado un anillo de compromiso.

Todas estas habladurías podrían haber pasado factura a la salud mental del padre de Rocío, David y Lola Flores, tal y como ha señalado Cristina Cárdenas desde el programa de María Patiño.

Cristina Cárdenas FOTO: Telecinco

Esta confidente asegura que Antonio David no ha parado de llorar en los últimos días, que se encuentra en la cama “sin ganas de vivir” y que ni siquiera está comiendo. Una situación muy preocupante que habría llevado a la madre de este a visitarle en su domicilio familiar, en un intento de que levante cabeza y de un primer paso hacia la recuperación. Sin embargo, el supuesto estado depresivo del malagueño no ha conmovido a Cristina Cárdenas, que considera que el ex guardia civil está llevando a cabo “una estrategia para dar pena, lo que ha hecho siempre”.

Recordemos que desde ‘Socialité' se acusó también a Antonio David Flores de haber colocado él mismo los carteles que aparecieron en Málaga con su rostro y la palabra “maltratador”, poco después del estreno de la serie documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. María Patiño asegura que existen imágenes de grabaciones de seguridad que probarían que fue él quien empapeló la ciudad, en otro supuesto intento de que la opinión pública se apiadara de él.