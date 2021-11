Egos TV

Antonio David, enfadado, amenaza con tomar medidas legales contra Telecinco y María Patiño: “El daño que me habéis hecho lo tenéis que pagar”

Antonio David continúa con su particular cruzada contra la productora ‘La Fábrica de la Tele’ a través de su canal de Youtube. En las últimas horas, el ex colaborador de la cadena liderada por Paolo Vasile ha estallado contra María Patiño y su programa a raíz de que estos afirmasen públicamente, asegurando que portaban documentos judiciales, que había sido él quien había difundido y colgado en Málaga los carteles con su foto y la palabra “maltratador”.

Antonio David Flores en una imagen reciente FOTO: Chema Clares GTRES

El protagonista ya mandó un aviso hace tres días al programa para que sacasen públicamente esas pruebas, algo que por el momento no se ha producido. Es por eso que ha querido dar un paso al frente y ha amenazado con tomar acciones legales, tanto contra la productora como con la propia María Patiño: “El daño que me estáis haciendo a mí y a mi familia lo tenéis que pagar y para eso está la vía judicial. Estáis mintiendo a vuestra audiencia porque no demostráis la información que contáis”.

Respecto al supuesto juicio que según la presentadora de ‘Socialité' habría tenido ya lugar tras la denuncia de Rocío Flores por la presencia de esos carteles, Antonio David asegura lo siguiente: “Todo lo que cuentan es falso, es mentira, no tienen forma de demostrar absolutamente nada porque no ha habido juicio, así que os han mentido y quiero que lo sepáis”. Cabe recordar que Patiño afirmó haber podido acceder al visionado de parte de esos vídeos que demostrarían, supuestamente, que fue el todavía marido de Olga Moreno el que colgó esos carteles. Todo ello a pesar de que él asegura que cuando eso sucedió se encontraba en Madrid.

Durante el último vídeo, el cual cuenta con más de 125.000 reproducciones y titulado “Ya pasaron 48 horas”, haciendo alusión a su propuesta, Antonio David Flores asegura que él no está dispuesto a llegar a ningún paco para retirar ninguna denuncia ni a llegar a ningún tipo de acuerdo en el futuro con la productora que, según él, le ha destrozado la vida.