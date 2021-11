¿Realmente han roto Olga Moreno y Antonio David?

Gente

Separación

La vida sigue igual. Nadie entiende que, según desveló Rocío Flores, su padre y Olga Moreno sigan viviendo bajo el mismo techo. Si es cierto, como aseguró Antonio David Flores, que su matrimonio lo han destruido los periodistas, cosa que todos dudamos, porque quizá no entiende, o se niega a entender, que son sus presuntas infidelidades y engaños a su mujer los culpables de la ruptura, qué pinta dentro del domicilio conyugal, y por qué, Olga, lo consiente.

Ella no demuestra síntomas de pena o desasosiego en unos momentos tan duros. Sigue manteniendo una inmejorable relación de cariño con los hijos de su todavía marido, se la ha visto con Rocío haciendo planes de chicas, y se ocupa, como siempre, de hacerle la vida más feliz a David.

Su ¿nueva vida? No difiere mucho de la anterior, tal y como nos cuenta el reportero Omar Suárez, que se ha encargado de realizar una exhaustiva investigación para “Sálvame”. El periodista asegura que “continúan viviendo juntos, no sé si será por una estrategia judicial, pero Antonio continua viviendo con Olga. Ella sigue su rutina de antaño: de su casa a su tienda de ropa o al gimnasio, compras en un supermercado cercano y regreso al piso. Y siempre da la callada por respuesta. Una de sus vecinas me contó que vio a Antonio paseando por los espacios comunes de la comunidad del edificio, y que Olga fue hace unos días a una nave de un polígono industrial para comprar objetos navideños, supongo que para adornar su tienda y su casa.”

Añade que “a la hija pequeña, a Lola, la lleva y la trae del colegio todos los días su hermana, Rocío, o su hermano David. Dentro de lo que cabe, Olga hace una vida normal”.

En esto coincide con lo que nos adelanta el paparazzi y colaborador de “Viva la vida”, Diego Arrabal: “Olga se limita a ir de la casa a la tienda o al gimnasio, y de ahí a su casa. Es ella la que cocina para los suyos. Y me han contado que David sigue viviendo con ella, por lo que sigo manteniendo que estos dos no tienen intención de separarse. No sé a que acuerdo habrán llegado, pero toda esta situación es muy rara”.

Una tercera opinión, la del también reportero Sergi Ferré, que se ha pasado una semana entera controlando los movimientos del ex guardia civil y su mujer, nos conduce a anteriores planteamientos: “no vi nada raro. Olga divide su tiempo entre las labores de la casa, la tienda, el gimnasio y hacer la compra. La pillamos junto a Rocío Flores y poco más. Lo que está claro es que, si realmente ha roto con Antonio, eso no significa que lo haya hecho también con los hijos de éste. Al que apenas vimos fue a Antonio David, se esconde muy bien, es un tipo muy listo…”

Una cuarta fuente añade un dato que se aleja de los anteriores: “Antonio podría esconderse en la casa de su intimo amigo Ernesto Neyra, cerca de Sevilla. Se apoyan mucho el uno al otro, son amigos del alma y confidentes”.

Olga Moreno FOTO: Mediaset

Y una quinta versión nos acerca a la posibilidad de que el ex marido de Rocío Carrasco podría estar viviendo en estas últimas semanas en la casa de una sobrina. El secretismo que rodea a este culebrón lleva a confusiones.

¿Se han separado de verdad Olga y Antonio? ¿El anuncio de la ruptura es una estrategia para encubrir ciertas situaciones judiciales? ¿Qué papel juega la reportera Marta Riesco en este culebrón? ¿Estaría dispuesta Olga a perdonar las presuntas infidelidades del padre de su hija por el bien de la familia? Estas y otras muchas preguntas nos las hacemos todos los que hemos investigado a una pareja que ha vivido durante los últimos años entre los gozos y las sombras.

Olga está recibiendo cuantiosas ofertas para que se siente en un plató a contar su verdad, de momento se resiste a los cantos de sirena y da la callada por respuesta. Antonio, por el polémico contencioso judicial que mantiene con Mediaset, es prácticamente imposible que se presente en un “Deluxe”, que es quien mejor paga en televisión. Pero le queda la probabilidad de explayarse en una revista, aunque se rumorea que, ahora mismo, y tal y como están las cosas, pocas publicaciones le abrirían sus puertas. Ha caído en desgracia y el público se decanta totalmente por Olga, a la que algunos califican como “la sufridora en casa”. O tiene grandes tragaderas, o la procesión va por dentro.

Pero, recuerdo unas confidencias que hizo su hermana a La Razón, en la que desmentía totalmente que fuera a haber una ruptura. ¿Qué escondían sus palabras, daba a entender que el matrimonio de Olga y Antonio había superado una crisis? La realidad es que a Olga no se le adivinan en el rostro pesares externos, y que Antonio se muestra muy tranquilo en las escasas declaraciones que hace a la prensa. O son muy buenos actores y están engañando a la opinión pública, o se guardan algún as en la manga que descubriremos en las próximas semanas.

Aun así, Rocío y David se están convirtiendo en víctimas colaterales de una situación que empieza a parecer incomprensible. Ro, como la conocen los íntimos, no quiere ni imaginarse una familia desestructurada. Adora a Olga y ni se imagina vivir la misma situación que padeció de niña cuando Antonio y su madre, Rocío Carrasco, tomaron caminos separados.