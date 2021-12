La madre de Jorge Javier saca a la luz el motivo real por el que el presentador de Telecinco está soltero

Famosos

Jorge Javier Vázquez ha sorprendido esta semana a sus lectores con una inesperada conversación con su madre, María Morales. En su blog de ‘Lecturas’, su progenitora desvela detalles desconocidos sobre los aspectos más íntimos de la vida del conocido presentador de Telecinco.

Ambos han protagonizado la portada de la citada cabecera, quienes han adelantado su edición a este martes por el festivo del 8 de diciembre.

La soltería del catalán es una de las grandes preocupaciones de una madre que siempre ha estado a su lado, y aunque a la sombra, es uno de los grandes apoyos de Jorge Javier: “Has de bajar el listón, porque tú quieres algo para la otra persona, pero a lo mejor él quiere otra cosa para ti. Tú eres un buen partido y buena persona, un trabajador nato... Lo tienes todo. Pero pides muchas cosas a un novio”, desliza María haciendo una clara alusión a la exigencia de su hijo con los hombres.

Su madre no entiende que el presentador de ‘Sálvame’ tenga como requisito que la que pueda convertirse en su pareja tenga que tener 30 años y ser mucho más joven que él: “Que para ti sea importante lo veo estupendo, es una cosa importantísima, pero a lo mejor hay un hombre que te quiere más a fondo sin necesidad de tener tanto sexo como tú quieres”.

Tanto ella como las hermanas del comunicador opinan que él “es una persona un poco complicada para vivir en pareja” porque “tiene muchas cosas raras” porque “los artistas sois de otro mundo”, añade María en tono jocoso.

Sobre el tema de la homosexualidad, la madre le reclama a su hijo que nunca le haya contado que fuese gay, algo que sí contó a sus hermanas: “Se lo dije a las dos y les pedí que no te dijeran nada, porque te lo iba a decir yo, pero no me hicieron ningún caso”, asegura Jorge Javier. “Pero si yo ya lo sabía. ¿Te crees que no lo sabía? Desde que eras pequeño. A mí que fueras gay me daba lo mismo, pero el único miedo que tenía es pensar en cómo está la vida”, aclara ella.