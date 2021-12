Antonio David pone en la diana a Carlota Corredera y avisa: “Pronúnciate”

Gente

Contraataque

A estas alturas de la película, a nadie debería extrañar la inquina que Antonio David Flores siente hacia ‘Sálvame’ y buena parte del equipo del magacín de Telecinco. Fue despedido en pleno directo tras el estreno de la serie documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, y desde entonces se ha convertido en persona non grata no solo en la cadena de Vasile, sino en prácticamente todos los medios de comunicación. Es por esto que el malagueño se lanzó a gestionar su propio canal de YouTube, donde publica vídeos en los que no deja títere con cabeza. En esta ocasión le ha tocado recibir a Carlota Corredera.

La presentadora de ‘Sálvame’ recibió recientemente un premio Meninas 2020 de parte de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid por su “compromiso en defensa de la igualdad y contra la violencia machista”, un galardón no merecido, según Antonio David y la llamada marea azul que le sigue. El que fuera guardia civil acusa a la de Vigo de defender un “feminismo selectivo” a tenor de los últimos acontecimientos que tuvieron lugar en ‘Sábado Deluxe’, cuando Jorge Javier Vázquez interrumpió una pregunta que Paloma García-Pelayo lanzó a Pepe Navarro sobre su condena por lesiones a Vanessa Martín, con la que este periódico pudo hablar en exclusiva.

Carlota Corredera recibe un premio Menina 2021 FOTO: Zipi EFE

Antonio David ha publicado un montaje de vídeo compuesto por varios fragmentos en los que Carlota Corredera habla sobre violencia de género y feminismo, incluyendo también imágenes de Juls Janeiro acusando a ‘Sálvame’ de utilizar “el feminismo cuando queréis” y de la presentadora en el juicio de Pepa Jiménez contra Mediaset y La fábrica de la tele, utilizándolas para defender su argumento y poner en la diana a la de Vigo. Pero lo peor está por llegar, y es que su la última publicación del malagueño en su canal de YouTube consiste solo en un avance de lo que será un largo monólogo contra la mujer que un día fue su compañera de trabajo. Además, al final, lanza una seria advertencia: “Hermana, pronúnciate”. ¿A qué se refiere?

No es la primera vez que Antonio David Flores utiliza su canal de YouTube para verter sapos y culebras contra algún rostro de ‘Sálvame’. el último en sufrir su furia fue Jorge Javier Vázquez, a quien dedicó una carta abierta en la que, entre otras cosas, reprochaba al presentador haber arremetido contra su hija Rocío Flores en su blog, a quien sugirió que dejara de trabajar en la cadena que supuestamente tanto daño ha hecho a su familia. “¿Quien te crees tú que eres para decidir cuando acaba la carrera de alguien?”, pregunta un ofendido Antonio David.