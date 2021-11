Jorge Javier Vázquez pierde “gancho” como actor

Gente

'Sálvame'

Pierde seguidores, su “gancho” como actor ya no es el de antaño. Jorge Javier Vázquez no llena los teatros, de hecho, las malas lenguas dejan entrever que las últimas cancelaciones de su obra no fueron por problemas de salud, sino porque en taquilla quedaban muchas entradas por vender. Nos referimos a la suspensión en Murcia de hace un par de semanas.

Dentro de unos días, el 3, 4, 5 y 6 de diciembre volverá a subirse al escenario de un teatro de Valencia, para representar la función “Desmontando a Seneca”, y parece ser que las expectativas de venta no mejoran y que quedan demasiados boletos por comprar.

Una fuente cercana al presentador indica que “las circunstancias adversas le están afectando demasiado. Jorge Javier se toma muy en serio, y muy ilusionado, su trabajo como actor, y no conseguir el éxito esperado le duele en el alma. Que cuestionaran que suspendió una función para irse de juerga y no por problemas de salud, le hizo mucho daño. La gente habla por hablar, sin calibrar las consecuencias.”

Jorge no pierde la esperanza de que la cosa mejore y no está dispuesto a “tirar la toalla”, pero es evidente que la situación no es la más propicia para sus planes artísticos.

La expectación que causaba ver al presentador de “Sálvame” en una faceta muy distinta a la televisiva, hizo que muchos fieles seguidores del programa agotaran el taquillaje en los inicios de su carrera corral, pero según ha ido pasando el tiempo las cosas han cambiado a peor.