Depresión y ansiedad: Alfred García relata el calvario que vivió por culpa de sus ataques de pánico

La salud mental es una problemática que ha permanecido silenciada durante años, incluso siglos. Ahora, a raíz del inicio de la pandemia, cada vez son más los testimonios que salen a la luz de rostros conocidos y también anónimos sobre los trastornos y los conflictos internos que se generan y la incapacidad para gestionarlos de la forma adecuada.

Alfred García durante uno de sus conciertos FOTO: Lalo Alvarez GTRES

El caso de Alfred García es uno de ellos. El artista catalán se sentó este miércoles junto a Ana Pastor para hablar, visibilizar y normalizar los problemas de ansiedad y depresión que ha padecido a lo largo de su vida, y más aún desde que hace más de cuatro años su nombre fuese uno de los más sonados en nuestro país.

“A mí la depresión y la ansiedad me llega un año antes de presentarme a los castings de ‘Operación Triunfo’. Yo estudié dos carreras y no lo tenía muy fácil, pero fueron un cúmulo de cosas que acabó derivando en un ataque de pánico, que acabó con ansiedad y con una depresión”, comienza diciendo el cantautor sobre el que fue uno de los momentos más complicados de su vida.

“Lo que me pasaba es que la percepción de la vista y del oído las tenía alteradas. Yo siempre me hice muchas preguntas sobre lo que me estaba pasando, y acudí a un psicólogo que me explicó lo que me pasaba y cómo podía salir de ahí y prevenirlo para que no me volviese a pasar. Me sirvió mucho, porque en menos de un año estaba en prime-time en la televisión. La verdad que son dos cosas que parecen incompatibles pero que no lo son si sabemos llevarlo y tomar las medidas necesarias”, concluye.

No es la primera vez que el protagonista se expresa sobre esta problemática. Durante su paso por el talent de música más famoso de la televisión, ya saltaron las alarmas sobre sus problemas de salud cuando en una de las galas se vio obligado a abandonar el plató por problemas de ansiedad. Hoy, Alfred García habla de su pasado con la cabeza bien alta y dispuesto a seguir luchando contra una problemática que, en mayor o menor medida, afecta a un alto porcentaje de la población.