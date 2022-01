Bella Hadid se sincera sobre su lucha con la salud mental

La modelo Bella Hadid ha hecho su particular confesión sobre la salud mental dando a conocer su vulnerabilidad y la dificultades por las que atraviesa a diario. La top model no solo ha hablado de la depresión que le acecha desde hace años, sino también de los episodios de anisedad que en ocasiones la impiden salir a la calle.

En una entrevista al diario Wall Street Journal, Bella Hadid no solo relata cuál es su rutina diaria, sus hábitos alimenticios o deportivos, también que cuenta desde hace dos años con un estilista que le ayuda a la hora de vestirse. “Estaba en una posición mental tan extraña que para mí resultaba complicado simplemente salir de casa y decidir qué ponerme, especialmente con la ansiedad que me generaba tenerlos [a los fotógrafos] en la puerta de casa y todo eso”, confiesa. “Este último año ha sido muy importante para mí aprender que si la gente habla de mi estilo, si les gusta, si no, no importa, da igual, porque es mi estilo. Cuando salgo de casa por las mañanas lo que me pregunto es: ¿Me hace feliz esto? ¿Me siento bien con ello y estoy cómoda?”, ha revelado.

Sobre sus episodios depresivos, la hermana de la también modelo Gigi Hadid ha asegurado que ha vivido momentos muy fuertes. “Mi madre o mi médico me preguntaban cómo estaba y en vez de responderles con un mensaje, les mandaba una foto. Era lo más fácil de hacer para mí en ese momento porque nunca era capaz de explicar cómo me sentía. Estaba pasando por un dolor físico y mental insoportable y debilitante, y no sabía por qué. Eso ha ocurrido durante los últimos tres años de mi vida”, comenta.

El pasado mes de noviembre sorprendía a sus seguidores publicando en su perfil de Instagram, en el que cuenta con casi 50 millones de seguidores, una serie de fotos suyas yorando. Las imágenes lograron más de 2,5 millones de “Me Gusta”. Ahora ha explicado el porqué de la publicación de esas fotos. “Fue para dejar claro que cualquiera que se sintiera de ese modo supiera que estaba bien sentirse así. Incluso aunque en Instagram las cosas se vean siempre tan bonitas, al fin y al cabo todos estamos hechos de la misma pasta. Pensé que sería bueno para mí contar mi verdad y, en cierto punto, no colgar más fotos bonitas. Eso estaba superado”. Hadid explicaba además que “todo ser humano es distinto, todos tenemos algo especial y único que ofrecer. Y la gente olvida que todos nos sentimos básicamente del mismo modo: perdidos, confundidos, nada seguros de por qué estamos aquí. Esa ansiedad la siente todo el mundo, e intenta taparla de algún modo”. Además, entonces tambíen afirmaba que las redes sociales y lo que en ellas se publica “no son reales”. “Para alguien que está sufriendo, por favor, recordadlo. A veces todo lo que necesitas escuchar es que no estás solo. Así que, de mi parte y para vosotros, no estáis solos. Os quiero, os veo, os escucho. La autoayuda y las enfermedades mentales o desequilibrios químicos no son lienales, y a veces son como una montaña rusa llena de obstáculos… tiene sus altos, sus bajos, sus golpes de lado a lado. Pero quiero que sepáis que siempre hay luz al final del túnel y que en algún momento la montaña rusa siempre acaba parándose completamente”, animaba a sus fans, explicándoles que ella misma había tenido “crisis nerviosas y momentos de agotamiento”; de hecho, en algunos momentos decidió abandonar las redes sociales por lo complejo que le resultaba mostrar siempre un lado positivo. “Pero si trabajas duro en ti mismo y pasas tiempo solo tratando de comprender tus traumas, detonantes, alegrías y rutinas, siempre serás capaz de comprender o de aprender más de tu propio dolor y de cómo manejarlo, y eso es todo lo que te puedes exigir a ti mismo”.