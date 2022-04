Rocío Carrasco llamó a Marta Riesco para darle ‘trabajo’ justo el día que rompe con Antonio David: sabemos lo que esconde esa llamada

Marta Riesco ha soltado una nueva bomba en la tarde de este viernes en ‘Ya son las Ocho’ que ha dejado atónitos a todos los presentes en el plató de Telecinco: “Cuando estaba mal con Antonio David, recibí la llamada de un director de una revista muy conocida. Cuando me llama, me dice que hay alguien que quiere hablar conmigo, y esa es Rocío Carrasco. Ella me dice que quiere conocerme y que quiere quedar conmigo por un tema laboral. Si yo llego a quedar con ella y hay unas fotos con ella se hubiera mal interpretado y usado en contra de Antonio David. Yo les digo que gracias pero que no estoy interesada en ello. Ellos me piden perdón por si me había sentido incómoda, y poco después me mandan el cartel del nuevo concierto en homenaje a Rocío Jurado en Sevilla”, ha contado la periodista.

Marta Riesco en 'El programa de Ana Rosa' FOTO: La Razón Mediaset

La protagonista y los colaboradores del programa han dado a entender que esa llamada la recibió por parte de la Revista Lecturas, todo ello con el fin de que Rocío Carrasco y la propia Marta Riesco se encontrasen en algún punto, para posteriormente ser fotografiadas y aparecer en la citada publicación. Con esa imagen, todos verían como, tras la decisión de Marta de romper con Antonio David públicamente, esta se habría apoyado en la hija de Rocío Jurado, compartiendo ambas el papel de ‘víctima’ en su historia con el ex guardia civil.

SEVILLA, 27/04/2022.- Rocío Carrasco, la hija de Rocío Jurado, en la presentación hoy en Sevilla del espectáculo en homenaje a su madre que tendrá lugar en el auditorio Cartuja Center el próximo 11 de mayo, con catorce mujeres que unirán sus voces en homenaje a la cantante chipionera. EFE/Fermín Cabanillas. FOTO: FERMÍN CABANILLAS EFE

Además, cabe destacar que siempre ha sido Fidel Albiac el que se ha estado encargando de hablar con las diferentes artistas para la participación de las mismas en el concierto en homenaje a ‘la más grande’, que tendrá lugar el próximo 11 de mayo en el Cartuja Center de Sevilla. En ningún momento Rocío Carrasco y menos un director son los que organizan esta gestión.